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Valilik duyurdu! Bir ilimizde 5 gün süreyle yürüyüş ve miting yasaklandı

Şanlıurfa'da her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting ve çadır kurma gibi etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.

Haber Merkezi
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Valilik duyurdu! Bir ilimizde 5 gün süreyle yürüyüş ve miting yasaklandı
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Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla bir dizi karar alındığı belirtildi.

"Eylem, etkinlik düzenlemek yasaklanmıştır"

Alınan kararın kent merkezi ve tüm ilçelerde geçerli olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek­1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddelerine istinaden yapılması muhtemel bütün açık alan etkinlikleri, basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, nöbet eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. ile ilimiz merkez ve ilçelerinde eylem, etkinlik düzenlemek yasaklanmıştır."

Düzenlenecek eylem veya etkinliğe destek vermek amacıyla kente gelecek şahısların ve araçların da ilçeye girişlerinin yasaklandığı bildirilen açıklamada, yasakların 1 Nisan'dan başlayarak 5 gün devam edeceği vurgulandı.

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