Valilikten 'Beyoğlu Kaymakamlığı, belediye birimlerini tahliye ediyor' iddialarına açıklama

"Beyoğlu Kaymakamlığı, Belediye birimlerini tahliye ediyor" iddialarıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilik, söz konusu içerik ve görüntülerin, konuyu manipüle etme amacı taşıdığını ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"20.09.2024 çeşitli sosyal medya mecralarında yer alan ve "Beyoğlu Kaymakamlığı, Belediye birimlerini tahliye ediyor." başlığıyla paylaşılan içerik ve görüntüler, konuyu manipüle etme amacı taşımakta ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Beyoğlu Belediyesi'nin bazı birimleri, 2023 yılı başı itibariyle, herhangi bir tahsis kararı olmaksızın, idari birimlerin talebi ve varılan mutabakatla Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı'na geçici olarak taşınmıştır. Birimlerin, Beyoğlu Belediyesi'nin devam eden bina inşaatlarının tamamlanmasıyla yeniden Beyoğlu Belediyesi hizmet binalarına taşınması hususunda mutabakata varılmıştır.

Beyoğlu Belediyesi'nin bahse konu olan binalarındaki inşaat çalışmaları Temmuz 2024 itibariyle tamamlanmış ve Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı'ndaki Beyoğlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, çalışmaları tamamlanan Beyoğlu Belediyesi'ne ait binaya taşınmıştır. Ancak Hükümet Konağı'nı kullanan diğer birimler, Belediye'nin ilgili birimleriyle defaatle iletişime geçilmesine ve gerekli uyarıların yapılmasına rağmen taşınmamıştır.

Beyoğlu Belediyesi'nin ilgili birimlerinin kendi hizmet binalarına taşıması talebinin sebebi; Beyoğlu Tarım İlçe Müdürlüğü ile Beyoğlu Müftülüğü'nün binalarında yapılan deprem incelemesinde binaların acilen boşaltılması gerekecek seviyede depreme karşı riskli çıkmasıdır.

Konuya ilişkin gerekçeler, ilgili birim yetkililerine birçok kez iletilmişken ve bunun ardından bazı birimlerin taşınması Beyoğlu Belediyesi tarafından sağlanmışken, diğer birimlerin ısrarla tahliye edilmemesi ve olayın medya ve dijital mecralara taşınması, en hafif tabirle iyi niyetle bağdaşmamaktadır.

Beyoğlu Belediyesi'nin ilgili birimlerinin tahliyesi, kendi hizmet binalarına taşıma hususunda gösterdiği özensiz tavır nedeniyle, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın ilgili birimleri tarafından gerçekleştirilmiştir."