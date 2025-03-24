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Valilikten Nevruz açıklaması: İşlem başlatıldı ve suç duyurusunda bulunuldu

İstanbul Valiliği, Yenikapı’daki nevruz etkinliğinde suç unsuru içeren pankart ve sloganlar nedeniyle 28 kişi hakkında işlem başlatıldığını ve düzenleme komitesi üyeleri için de suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Valilikten Nevruz açıklaması: İşlem başlatıldı ve suç duyurusunda bulunuldu
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 İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, düzenleme komitesi tarafından 5 Mart'ta Valiliğe yapılan başvuruyla, 23 Mart'ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda nevruz kutlaması için izin talebinde bulunulduğu kaydedildi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde ilgili mevzuata uyulması, etkinlik alanı ve çevresinde stant-çadır kurulmaması, dergi-yayın sergisi açılmaması şartıyla gerekli izin verildiği kaydedilen açıklamada, "23 Mart Pazar günü yapılan etkinlik sırasında suç içerikli görseller yayınlandığı, suç unsuru taşıyan sloganlar atıldığı, afiş ve pankart açıldığının tespiti üzerine düzenleme komitesine gerekli uyarılar yapılmıştır. Yapılan uyarılara rağmen, düzenleme komitesi tarafından sorumluluğu altındaki gerekli tedbirler alınmamıştır. Güvenlik güçlerimiz yasa dışı slogan atan, pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatmış olup, düzenleme komitesi üyeleri hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunmuştur." denildi. 

Açıklamada, ayrıca, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ederek, etkinlik alanında yasa dışı faaliyetlerde bulunan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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