Veli Ağbaba: Bu mücadele, İmamoğlu‘nu cezaevinden çıkarıp cumhurbaşkanı yapıncaya kadar devam edecek

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim sandığının gelmesi için 30 Mart’ta başlatılan imza kampanyası devam ediyor. CHP Ankara İl Başkanlığı’ndan dün yapılan çağrıda, tüm vatandaşlar bugün saat 10.00 itibarıyla CHP Genel Merkezi’ne, İmamoğlu için imza vermeye davet edildi.

Genel merkezde ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şunları söyledi:

“Atmosfer gayet güzel. 19 Mart darbesinden sonra, 23 Mart‘ta kurmuş olduğumuz sandık sadece Türkiye için değil, dünyada örnek olabilecek bir demokrasi devrimidir. 15 buçuk milyon insanın hiç zorlamadan, adeta genel seçim havasında oy kullanması hakikaten müthiş bir şeydi. Bu Türkiye demokrasisinde tarih yazacaksa bu da köşe taşlardan birisidir. Tek partili yaşamdan, çok partili yaşama geçilmesi gibi önemli bir olaydı. Türkiye demokrasisi açısından CHP, her zaman üzerine düşeni yapmıştır. Bundan sonra da yapacaktır.

"Yarın kimsenin ne olacağı belli değil"

30 milyon imzayı hedefliyor Genel Merkezimiz. Bir güvensizlik oylaması da olacak bu. Maalesef Türkiye’de hukukun askıya alındığı, yargı bağımsızlığının yok olduğu, adeta yargı terörünün işlediği bir ortamda, insanlar demokrasiye de sahip çıkıyor hukuka da sahip çıkıyor ve korkmadan sahip çıkıyor. Yarın kimsenin ne olacağı belli değil. Maalesef 31 yıl sonra iptal edilen diplomayla beraber gördük ki hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. İnsanların namus güvenliği de yok, nikah cüzdanları da iptal edilebilir. Tapular da iptal edilebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) operasyonla birlikte insanların 40-50 yıldan beri olan birikimlerine el konuldu. Bunu çok kamuoyu konuşmuyor ama bu da konuşulması gereken bir konu. İnsanların atadan, dededen kalma mallarına çökülmeye çalışılıyor. Adeta FETÖ dönemindeki uygulamalarla bugün emeğiyle kazanmış insanlar üzerine çullanmaya çalışıyorlar. Alınteriyle, mücadeleyle kazanmış İstanbul’a çökülmeye çalışılıyor.

"İnsanlar demokrasiye sahip çıkıyor"

Biz ortamdan çok memnunuz. İnsanlar demokrasiye sahip çıkıyor. Burada sadece CHP’liler yok, bu çağrıya inanan herkes var. Dolayısıyla biz kazanacağız, onlar kaybedecek. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün saat 10.00’dan akşam 19.00’a kadar devam edecek. Bu burada da kalmayacak. Genel Merkezimiz çeşitli imza kampanyaları planlıyor. Milletvekillerimizin, genel başkan yardımcılarımızın, grup başkan vekillerimizin yoğun katılımlarıyla devam edecek. Cumartesi Yozgat’ta olacağız. Eylemlerimiz devam edecek. Yeni yaratıcı eylemlere Türkiye kamuoyu hazır olsun. Genel Başkanımızın müthiş buluşu dayanışma sandığıyla beraber eylemlerimiz devam edecek. Bu mücadele ne zamana kadar devam edecek? Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi, hukuk gelinceye kadar devam edecek. Bu mücadele Ekrem İmamoğlu‘nu cezaevinden çıkarıp cumhurbaşkanı yapıncaya kadar devam edecek ve durmayacak.”