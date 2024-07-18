Vergi Paketi’nin görüşmeleri komisyonda başladı

ANKARA (EKONOMİ)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, 53 maddelik Vergı̇ Kanunları İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere toplandı.

Komisyon toplantısının başında muhalefet partili milletvekilleri ısrarla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in komisyon toplantısına katılmasını talep etti.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, teklifin Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlandığını, bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Komisyona gelerek kendilerini bilgilendirmesi gerektiğini savundu.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, vergilendirme meselesine ilişkin çok önemli konuların alelacele Komisyona getirildiğini belirtti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Burada muhatabımız Maliye Bakanı olmalı. İyi niyetli olarak meseleleri çözme konusunda gayreti olduğunu anlıyoruz. Kendisinin zorlandığı yerler varsa biz de ona yardımcı oluruz. Bu pakette genel sorunların çözümüne ilişkin bir madde yok" değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci de Komisyonda ilk defa "torba yasa" değil sadece bir konuyu ilgilendiren düzenlemeleri konuşacaklarını söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Hazine ve Maliye Bakanlığını temsilen bakan yardımcısı ve ilgili tüm bürokratların salonda bulunduğunu; tüm soru ve eleştirilere yanıt verebileceklerini kaydetti.

Muhalefet partili milletvekillerinin ısrarı devam edince Komisyon Başkanı Mehmet Muş oturuma ara verdi. Verilen aranın ardından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile birlikte, kabine üyelerinin komisyonlarda yasa tekliflerinin görüşmeleri sırasında hükümet adına katılamadıklarını hatırlattı. Ardından teklifin görüşmelerine geçildi.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, komisyona sunum yaptı.

Yapılacak düzenlemelerin, 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Plan'da (OVP) yer alan hedefler doğrultusunda gerçekleştirildiğinin altını çizen Ök, "Son dönemlerde bilinçli bir şekilde ülkemizde vergi yükünün çok yüksek olduğu söylemlerinde bulunuluyor. Biz bu söylemlerin, başarılı bir şekilde yürüttüğümüz OVP'yi de baltalamak için yapıldığını düşünüyoruz” dedi.

‘Vergi düzenlemelerinin devamı gelecektir’

Düzenleme ile 9 ayrı kanunda değişiklik yapıldığını aktaran Ök, vergi düzenlemelerine ilişkin yasaların yeni yasama döneminde devam edeceğini vurguladı.

Kanun teklifi ile; vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılılıkla mücadele, vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergilendirmede basitlik ve vergiye uyumunun artırılması, vergi payının artırılması ve vergi tabının genişletilmesi, vergi istisnalarının kaldırılması veya uygulama şeklinin değiştirilmesi, cezaların ve tahsilat etkinliğinin artırılması, devreden KDV’n in azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla ithalatta ve yurt içinde vergilendirmenin uyumlaştırılmasını amaçladıklarını belirtti.



Teklifle; en düşük emekli aylıklarının 12 bin 500 TL’ye yükseltildiğini belirten Ök, “Biz bu getirmiş olduğumuz düzenlemeyle 3 ,7 milyon emeklimizin 12 .500 lira en düşük emekli maaşı almasını sağlıyoruz. Bu durumun 2024 yılı bütçesine ilave maliyeti 33 , 2 milyar TL’dir. Denge ve disiplin içinde ekonomimizi güçlü bir şekilde yükselttikçe , kalıcı refahı sağladıkça emeklilerimize, çalışanlarımıza daha fazla pay vermeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Teklifle ayrıca; yurt dışı çıkış harcı 500 TL’ye çıkarılıyor. Emekli olduktan sonra çalışanlar için verilen 5 puanlık prim teşviki kaldırılıyor. Teklifin geneli üzerinde ki görüşmeleri devam ediyor.

Ök'ün sunumunun ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.