Volkan Demirel’e Hatay fahri hemşehrilik beratı verildi

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, mart ayı olağan toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel oy birliğiyle fahri hemşerilik beratı verilmesini kararlaştırdı.

Volkan Demirel, hemşerilik beratını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın elinden aldı.

Savaş, sosyal medya hesabından, “Volkan Demirel artık Hataylı. 6 Şubat depremlerinden sonra daima yanımızda olan Hatayspor Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’i, belediye meclisimize sunduğumuz ve kabul edilen teklifimiz ile 'Fahri Hemşehrimiz' ilan ettik. Bugün, bizim için çok kıymetli olan hemşehrilik payesi ve beratını sunmaktan mutlu olduğum sevgili Volkan Demirel’e tüm Hatay halkı adına teşekkür ediyorum.” açıklaması yaptı.

6 Şubat depremlerinde Hatay’da meydana gelen büyük yıkımda 25 bine yakın insan yaşamını yitirmişti. Deprem sonrası Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in ağlayarak yardım istediği görüntüler hafızalara kazındı.