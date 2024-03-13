Yaban Çiçekleri dizisi ne zaman yayımlanacak? Yaban Çiçekleri dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
ATV ekranlarında O3 Medya imzalı dizisi Yaban Çiçekleri dizisi yakında izleyicisi ile buluşacak. Yayımlanan fragmanın ardından dikkatleri üzerine çeken dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Yaban Çiçekleri ne zaman başlayacak? Yaban Çiçekleri dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu nedir? İşte detaylar…
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Yaban Çiçekleri dizisinin konusu nedir?
Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç ve Ela'nın yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak olan Yaban Çiçekleri çok yakında ATV'de.
Yaban Çiçekleri ne zaman yayımlanacak?
ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin yayın tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Yaban Çiçekleri oyuncu kadrosu
- Akın Akınözü
- Aslıhan Malbora
- Büşra Pekin
- Halil Babür
- Arif Pişkin
- Sena Arat
- Serhat Teoman
- Tilbe Saran
- Feri Baycu
- Onuryay Evrentan
- Muhammet Uzuner
- Emirhan Dönmez
- Feri Baycu Güler
- Bige Önal