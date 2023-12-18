Yalova ve Gümüşhane depremleri sonrası gündemde: MTA diri fay hattı haritası, hangi iller riskli?

Deprem kuşağındaki yer alan Türkiye'de peş peşe yaşanan depremler endişeye yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından Gümüşhane'deki 4.2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem endişe yarattı.

Depremler sonrası fay hatlarının hangi illerden geçtiği sorusu gündeme geldi. MTA yenilenmiş Türkiye deprem risk haritası fay hattı sorgulaması ise devam ediyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu yaşanan deprem sonrası sorgulanıyor. İşte diri fay hattı üzerinde bulunan illerin listesi...

MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

Deprem riski bulunan iller

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt, Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum, Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

Deprem riski bulunan ilçeler

Adıyaman- Gölbaşı

Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

Ankara- Şereflikoçhisar

Antalya- Demre

Aydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

Balıkesir- Gönen, Manyaz

Batman-Kozluk

Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

Elazığ- Palu, Sivrice

Erzincan- Üzümlü

Eskişehir- İnönü

Antep - İslahiye

Hakkari- Şemdinli

Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

Kahramanmaraş- Nurhak, Türkoğlu

Kayseri- Talas, Yeşilhisar

Kırıkkale- Keskin

Kırşehir- Akpınar, Mucur

Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

Kütahya- Gediz, Simav

Malatya- Akçadağ

Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

Mersin- Çamlıyayla, Mut

Muğla- Menteşe, Milas

Muş- Korkut, Varto

Niğde- Altunhisar, Bor

Osmaniye- Düziçi, Toprakkale

Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

Urfa-Bozova

Siirt- Eruh

Şırnak- Beytüşşebap

Sivas- Altınyayla, Yıldızeli

Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye

Van- Çaldıran, Özalp

Yalova- Altınova, Çınarcık

Evimin altın fay hattı geçiyor mu?

Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamak için, e-Devlet ekranından AFAD'ın hizmeti olan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden kolayca fay hattı sorgulama yapabilirsiniz.