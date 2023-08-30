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Yalova'da bahçe duvarına çarpan araçtaki 2 kişi öldü

Yalova'da bir villanın bahçe duvarına çarpan pikaptaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Ö.F.Y. (19) yönetimindeki 77 ER 336 plakalı pikap, Kadıköy Beldesi Özden Mahallesi Doğur Surtı Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Önce kaldırıma ardından bir villanın bahçe duvarına çarptıktan sonra ters dönen pikaptaki İ.E.S (19) ve K.T. (19) hayatını kaybetti.

Sürücü ile araçtaki biri ağır 2 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

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