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Yalvaç Belediye Başkanı hakkında adli işlem başlatıldı

Yalvbaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı. Başkan Kodal'ın makamında, makam aracında ve şahsi konutunda arama yapıldı.

Haber Merkezi
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Yalvaç Belediye Başkanı hakkında adli işlem başlatıldı
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Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle, Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal’a ait farklı adreslerde bugün operasyon gerçekleştirildi.

Aramalar, Kodal’ın makam odası, makam aracı, özel konutu ve iki ayrı şahsi aracında yapıldı.

Kodal, partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam etmişti

Isparta Valiliği, soruşturmanın sürdüğünü ve gelişmelerle ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.

2024 yerel seçimlerinde İyi Parti'den Yalvaç Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kodal, yaklaşık bir ay sonra partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam etmişti.

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