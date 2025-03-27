Yalvaç Belediye Başkanı hakkında adli işlem başlatıldı
Yalvbaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı. Başkan Kodal'ın makamında, makam aracında ve şahsi konutunda arama yapıldı.
Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle, Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal’a ait farklı adreslerde bugün operasyon gerçekleştirildi.
Aramalar, Kodal’ın makam odası, makam aracı, özel konutu ve iki ayrı şahsi aracında yapıldı.
Kodal, partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam etmişti
Isparta Valiliği, soruşturmanın sürdüğünü ve gelişmelerle ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.
2024 yerel seçimlerinde İyi Parti'den Yalvaç Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kodal, yaklaşık bir ay sonra partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam etmişti.