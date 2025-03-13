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Yaren leylek bekleniyor: Yuvasına eşi Nazlı leylek geldi

Balıkçı Adem Yılmaz ile hikayeleri filmlere konu olan Yaren leylek, bu yıl gecikti. Yaren yerine eşi Nazlı geldi.

Haber Merkezi
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Yaren leylek bekleniyor: Yuvasına eşi Nazlı leylek geldi
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İlkbaharın habercisi leyleklerin Afrika'dan Anadolu, Balkanlar ve Avrupa ülkelerindeki yuvalarına göç yolculuğu başladı.

Mart ayı başından itibaren göç yolculuğunda binlerce leylek Hatay Belen geçidinden Anadolu'ya giriş yapıp İstanbul'a göç ederken en çok merak edilenlerin başında Yaren leylek geliyor.

Önceki yıllarda en erken 26 Şubat, en geç 15 Mart'ta Bursa Karacabey'deki yuvasına gelen ve her yıl balıkçı Adem Yılmaz'ın teknesindeki fotoğraf ve görüntüleriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı Yaren leyleğin bu yıl geç kalması, yaşı itibarıyla da tedirginliğe yol açtı.

Yaren yerine Nazlı geldi

Sürülerin geldiğini duyuran 14 yıldır Yaren leyleğin gelişini ve Adem amca ile hikayesini tüm dünyaya duyuran doğa gözlemcisi Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından Yaren leyleğin gelmediğini duyurdu. 

Tüydeş gelen leyleğin Yaren'in eşi Nazlı olduğunu vurguladı.

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