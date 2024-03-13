Yargı dizisinin Tuğçe’si Merve Ateş kimdir? Oynadığı dizi ve filmler neler?

Merve Ateş kimdir?

Merve Ateş, 19 Şubat 2006 yılında İstanbul’da doğdu. 2011 yılında Canım Baba dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Ateş kısa sürede dikkatleri çekti. Hayatımın Rolü, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Siccin gibi yapımlarda rol alan Merve Ateş 2015 yılında Beş Kardeş isimli dizide canlandırdığı Melike karakteri ile yıldızı parladı. 3 sezondur ise Yargı dizisinde Tuğçe karakterine hayat veriyor.

Oynadığı dizi ve filmler

Masum

Beş Kardeş

Alice Müzikali

Ecinni 4: Ecel

Kafes: İki Savaş Arasında

Yargı

Siccin 6

Siccin 5

Siccin 4

Üç Harfliler 3: Karabüyü

Sadakat

Siccin

Bu İşte Bir Yalnızlık Var

Canım Babam



