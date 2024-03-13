Yargı dizisinin Tuğçe’si Merve Ateş kimdir? Oynadığı dizi ve filmler neler?
Yargı dizisinin 87. Bölüm fragmanın yayımlanması ile Tuğçe karakterini canlandıran Merve Ateş gündem oldu. Tuğçe’nin yeni bölümde öldü mü, diziden mi ayrılıyor soruları merak ediliyor. Peki, Yargı dizisinin Tuğçe’si Merve Ateş kimdir? Oynadığı dizi ve filmler neler? İşte detaylar...
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Merve Ateş kimdir?
Merve Ateş, 19 Şubat 2006 yılında İstanbul’da doğdu. 2011 yılında Canım Baba dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Ateş kısa sürede dikkatleri çekti. Hayatımın Rolü, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Siccin gibi yapımlarda rol alan Merve Ateş 2015 yılında Beş Kardeş isimli dizide canlandırdığı Melike karakteri ile yıldızı parladı. 3 sezondur ise Yargı dizisinde Tuğçe karakterine hayat veriyor.
Oynadığı dizi ve filmler
- Masum
- Beş Kardeş
- Alice Müzikali
- Ecinni 4: Ecel
- Kafes: İki Savaş Arasında
- Yargı
- Siccin 6
- Siccin 5
- Siccin 4
- Üç Harfliler 3: Karabüyü
- Sadakat
- Siccin
- Bu İşte Bir Yalnızlık Var
- Canım Babam