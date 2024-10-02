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Yargıtay ve Danıştay'ın yeni üyeleri seçildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay'a 3, Yargıtay'a da 8 yeni üye seçti.

Haber Merkezi
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Yargıtay ve Danıştay'ın yeni üyeleri seçildi
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Hakimler Savcılar Kurulunca, boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yapıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun atamasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz Yargıtay üyesi oldu.

Şaban Yılmaz, Murat Boylu, Ferhat Kapıcı, Murat Çağlak, Osman Kiper, Murat Pala, Cengiz Doğan ve Ali Rıza San da yeni Yargıtay üyeleri oldu.

Ahmet Cüneyt Yılmaz, Cengiz Aydemir ve Burakhan Melikoğlu da yeni Danıştay üyeleri olarak seçildi.

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