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Yasa dışı bahisten tutuklanan İbrahim Yılmaz tahliye edildi

İstanbul'da yasa dışı bahis oynamaya teşvik suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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Yasa dışı bahisten tutuklanan İbrahim Yılmaz tahliye edildi
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İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları buna teşvik ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın yargılamasına başlandı.

Avukatı mahkemeye katıldı

Duruşmada, tutuklu sanık İbrahim Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verirken, avukatı ise mahkemeye katıldı.

Savunması ortaya çıktı

İbrahim Yılmaz savunmasında, takipçi sayısının fazla olması sebebiyle şirketlerin kendisine ulaştığını, paylaştığı videoların izlenme sayısına göre şirketlerden para kazandığını ve amacının yasa dışı bahis reklamı yapmak olmadığını, reklamlar aracılığıyla para kazandığını söyledi.

Adli kontrol ile tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık İbrahim Yılmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

Ne olmuştu?

11 Kasım tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis suçlamasıyla gözaltına alınan isimler arasında yer alan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Sosyal medyada 20 milyon takipçisi olan fenomen İbrahim Yılmaz, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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