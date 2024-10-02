"Yasadışı bahis ve kumarın Türkiye'ye maliyeti 55 milyar dolar"

Yasadışı bahis ve kumar, hem maddi hem manevi büyük kayıplar yaşatırken, sorun her geçen gün büyüyerek sürüyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin verilerine göre uluslararası ölçekte organize suç örgütlerinin kontrol ettiği yasa dışı bahis piyasası 1.7 trilyon dolara ulaşmış durumda. Yasadışı bahis ve kumar nedeniyle Türkiye'nin yıllık kaybı ise 55 milyar dolar olarak telaffuz ediliyor. Yasadışı bahis ve kumarın ülkeye verdiği zararı, yıkılan hayatları, aklanan paralar ve organize suç gruplarının görünmez yüzünü en iyi bilen isimlerin başında ise "Bahis Çukuru" adlı kitabı kaleme alan Gazeteci Ayhan Şensoy geliyor.

Şensoy, Haber Global'e verrdiği röportajda, kumarın yarattığı kayıbı anlattı.

Röportaj şöye:

"Bu kitabı yazmaktaki amacınız ve yazmaya iten sebepler neydi?

"Bir gün İstanbul'un getto semtlerinden birine yolum düştü. Sokakta bir kalabalık vardı ve o sırada bir kadın ağlayarak evinden aşağı koşuyordu. Bir süre bekledikten sonra kadıncağızın yanına gittim ve 'iyi misiniz, ne oldu' diye sordum. ‘Oğlum yasadışı bahis ve kumar işine bulaşmış. Elimizde bir ev vardı. Bu evi satmak zorunda kaldık’ deyince, o gün bu meseleye eğilmeye karar verdim. Araştırdıkça, bu alanın tam bir kapalı kutu olduğunu, yazılmış bir kitap olmadığını fark ettim. Araştırma ve yazım süreci tam 6 yıl sürdü."

Bu kitapla farkındalık da yarattığınızı biliyorum. Sanırım birçok kişi size ulaşıp, bağımlılıktan kurtulmak için yardımcı olmanızı talep etti?

‘’Evet bu çukurdan evlerini, paralarını kaybeden hatta hayatına son veren birçok kişi var. Kitap çıktıktan sonra bana ulaşıp tedavi olmak istediğini söyleyen gençler oldu. Ben de, o kişileri Kızılay’ın bağımlılıkla mücadele merkezine yönlendirdim ve şuan için 22 gencimizin tedavi devam ediyor.’’

‘Bir cep telefonundan yasadışı bahis ve kumar sitesine üye olduğunuzda cebinizde kocaman bir kumarhane mi taşımış oluyorsunuz?

"İnsanlar, Kıbrıs veya Dubai’ye gitmeye gerek duymadan, cep telefonları üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynayabiliyor. Bunun riskini düşünebiliyor musunuz? Üstelik sadece para kazanmak isteyen fakir insanlar değil, zengin insanlar da yasadışı bahis ve kumara yöneliyor. Kitap çıktıktan sonra beni eski bir futbolcu aradı bir buçuk milyon dolar kaybettiğini söyledi. Türkiye’nin yasadışı bahis ve kumar nedeniyle yıllık 55 milyar dolar kaybı var. Vergi olarak kayıp ise 300 milyar TL."

-Hesabını kiralık verenler olduğunu belirtiyorsunuz. Bu insanların başına neler geliyor?

‘’Çeteler, üniversite öğrencilerine, ev hanımlarına, yaşlı insanlara gidiyorlar. İnsanlara iki farklı bankadan hesap açılması karşılığında aylık 20 bin TL verileceği söyleniyor. Özellikle parası olmayan üniversite öğrencisine önerilen bu rakam cazip geliyor. Kabul edenler suça bulaşmış oluyor. İnsanlarımız, açtıkları banka hesaplarından nelerin döndüğünü bilmiyorlar. Çünkü hesabı kontrol edemiyorlar. Hesaplardan milyonlarca liralık para transferi yapılıyor. Yasadışı parayı, sözünü ettiğim hesaplar üzerinden yasal hale getiriyorlar. Türkiye'de yaklaşık 35 bin kişinin hesabı kiralanmış durumda."

Sanırım bu çetelerin "bankamatikçi" olarak çalıştırdıkları kişiler de var?

‘’Kripto para hayatımıza girmeden önce yasadışı bahis ve kumar sitelerine cep bank üzerinden para yatırılıyordu. Bankamatikçiler, biriken paraları toplayıcılara götürüyor, toplayıcı adı verilen kişiler de kara parayı sisteme sokuyordu. Artık parayı sisteme sokma konusunda farklı işyerleri kullanılıyor. Bu bir güzellik merkezi ya da restoran olabiliyor. Sırf yasadışı bahis ve kumar parasını aklamak için açılan iş yerleri var. Son dönemde güzellik merkezleri bu alan için biçilmiş kaftan."

Binlerce hayat kararıyor, 'Bahis Çukuru'na 55 milyar dolar - Resim : 2

Şensoy; ‘’İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldikten sonra gerçekten çok samimi bir mücadele ediyor. Bir buçuk, 2 yılda; 4, 5 beş milyar dolarlık yasadışı bahis ve kumardan elde edilmiş para ve mülk ele geçirildi. Maalesef yargı kısmında sıkıntılar olabiliyor."

Bir de meselenin sosyolojik yönü var. Sorunun toplumsal zararlarını da anlatmanızı istesem?

‘’Kitapta bir kuaförün hikayesi var. Sözünü ettiğim bölümü insanların okumasını çok isterim. 3 ay içerisinde dükkanını, arabasını, evini kaybetmiş ve eşinden boşanmış vatandaşın hikayesi çok çarpıcı. Yasadışı kumar ve bahis yüzünden aileler dağılırken, çocuklar erken yaşta suça bulaşıyor. Okulu bırakan gençler ise çetelerin tuzağına düşüyor."

Yasadışı bahis ve kumar piyasasının Türk futboluna verdiği zararın boyutu nedir?

"Kulüpler 2015 yılına kadar yasal bahisten yıllık yüzde beşlik pay alıyorlardı. Bu oran yüzde 2'ye düşürüldü. Kulüplerin yasal bahis gelirlerinden ciddi zararı oldu. Son dönemde tartışılan bir başka konu kaçak yayınlar. Bu yayınları finanse edenler de yasadışı bahis çeteleri. Kulüplerin yıllık 100 milyon Euro zararı var. Fenerbahçe Başkanı sayın Ali Koç, bu sorunu her fırsatta dile getirse de yeterli desteği görmüyor. Diğer tarafta ise bu işe bulaşmış kulüp sahipleri, kulüp başkanları da var. Daha önce suça karışıp, ceza almış 18 kulüp başkanı veya sahibi var."