Yavaş: Başkentimizde 12 yıl sonra metro projesinin startını veriyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın yeni metro projesi için ilk adımın atıldığını duyurdu.

Yavaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Başkentimizde 12 yıl sonra metro projesinin startını veriyoruz. Dikimevi-Mamak Metrosu için EBRD ve AFD ile 4 yılı geri ödemesiz 12 yıl vadeli, 250 milyon Euro kredi sözleşmesini imzaladık. Proje ihale aşamasına geldi. Kısa sürede temeli atıp çalışmalara başlamayı hedefliyoruz.”

Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi kapsamında; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 4 yıl geri ödemesiz olmak üzere 12 yıl vadeli finansman desteği için sözleşme imzalandı. Başkanlık makamında gerçekleşen imza töreninde kredi sözleşmesini; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EBRD Altyapı Sektörü Türkiye-Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Sue Barrett ile AFD Fransa Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Mathilde Grammont imzaladı.

Başkentimizde 12 yıl sonra metro projesinin startını veriyoruz.



Dikimevi-Mamak Metrosu için EBRD ve AFD ile 4 yılı geri ödemesiz 12 yıl vadeli, 250 milyon € kredi sözleşmesini imzaladık.



Proje ihale aşamasına geldi. Kısa sürede temeli atıp çalışmalara başlamayı hedefliyoruz. pic.twitter.com/cREOl2LC9A — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 22, 2023

Yavaş, imza töreninde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Bugün burada kentimizin Mamak uzatma Metrosunun kredi anlaşması için bir araya geldik ve Avrupa İmar Kalkınma Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı ile kredi anlaşmasını imzalayacağız. Ankara’mız için hayırlı uğurlu olsun.”

"Ankara trafiği için çok faydalı bir proje olacak"

EBRD Altyapı Sektörü Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Sue Barrett, şu açıklamalarda bulundu:

“Ankara’nın raylı sistemine 7,5 kilometrelik ilave hattın ve şehrin Mamak gibi kalabalık bir bölgesinin şehre bağlanmasının finansmanının Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapmaktan çok mutluyuz. Bu proje sayesinde ciddi karbon salınımı azalacak ve günde 700 bin kişiyi taşımış olacak Ankara trafiği için çok faydalı bir proje olacak. İlk projemiz de otobüslerle ilgiliydi. İki projede aslında daha yeşil ve temiz ulaşımın sağlanması için yeşil şehirler projesinin iki önemli projesi… Çok kısa bir zamanda çok işler başardık. Özellikle başkanım size vizyonunuzdan dolayı ve bu şehri daha iyi hale getirmek için koyduğunuz stratejiden dolayı teşekkür ediyoruz.”

AFD Fransa Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Mathilde Grammont da imza töreninde şöyle konuştu:

“İklim için zararlı olan karbon salınımı ve aynı zamanda yerel sakinlerin sağlığına zarar veren atmosferin azaltılmasına yardımcı olacak ve hava kalitesine ne kadar önem verdiğinizi biliyorum. Son olarak bu proje kısıtlı ulaşım imkânına sahip olan kadınların hareketliliğini yüksek kalitede erişilebilir ve güvenli toplu taşıma imkânlarıyla kolaylaştırarak toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin azaltılması üzerinde olumlu etki yaratacak projedir. Umarım yakında bu kalitede projeler geliştirmek için başka fırsatlarımız da olur bunu başarmak için bizim sonsuz desteğimize güvenebilirsiniz.”

250 milyon Euro finansman desteği

Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi, A1-AŞTİ-Dikimevi Ankaray Hattı’nın, Ankara’nın doğusuna uzatılmasını kapsayan, Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu isimleriyle 8 ayrı istasyondan oluşuyor. 7,461 km uzunluğundaki projenin finansmanı için EBRD ve AFD’den 4 yılı geri ödemesiz toplam 12 yıl vadeli toplam 250 milyon Euro finansman desteği temin edildi.