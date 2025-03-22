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Yayıncı Sonat Işık canlı yayında gözaltına alındı

Yayıncı Sonat Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle canlı yayındayken gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Yayıncı Sonat Işık canlı yayında gözaltına alındı
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YouTube’da ‘Soğuk Savaş’ isimli kanalda bir dönem yer alan Sonat Işık, X hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Işık, gözaltına alındığı sırada internet üzerinden canlı yayındaydı. Yayıncının gözaltına alındığı anlar yayına yansıdı.

Sonat Işık ne demişti?

Işık "Sevgili polis kardeşlerim. Devir internet dönemi. Dijital kayıt dönemi. Sizi de bulurlar. Bir sosyal medya like'ından, bir pos cihazı raporundan, bindiğin otobüsün plakasından, önünden geçtiğin benzinliğin kamerasından, bi arkadaşının sorgusundan sizi de bulurlar. 5 yıl sonra da bulurlar, 15 yıl sonra da bulurlar. O size verilen 'emir' leri yerine getirirken insaflı olun. halka zulmederken iki kere düşünün. Gençliğinizde bir anlık sinirle yaptığınız hareket çocuklarınızın yalnız büyümesine sebep olmasın." paylaşımını yapmıştı.

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