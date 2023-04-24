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YDS/1 ne zaman açıklanacak? YDS 2023 sonuç tarihi ne zaman?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuç tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan 2023 sınav takvimini paylaştı. YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuçları merakla bekleniyor. ÖSYM takvimine göre, nisan ayında yapılan YDS'nin sonuçları mayıs ayının ilk günlerinde yayınlanacak.

Takvime göre; 9 Nisan'da yapılan YDS sınavının sonuçları 4 Mayıs 2023 Perşembe günü açıklanacak.

YDS/1 sonuçları nasıl açıklanacak?

YDS/1 sonuçları, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden (https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden) öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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