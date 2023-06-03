Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kabine'yi açıkladı. Yeni Kebine'de Adalet Bakanlığına Yılmaz Tunç getirildi. Yılmaz Tunç kimdir? Nerelidir, kaç yaşında?
Bartın'da doğdu, 52 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı yüksek lisans progmanı mezunudur.
Bankacılık Kanuna Aykırı Eylemler, Vergi Hukukuna İlişkin Suçlar, Ödeme Gücüne Göre Vergileme, Vergi Yargısı, Ekonomik Suçlar Konularında araştırmalarda bulundu.
Serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevlerinde buludu.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yaptı, 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı olmuştur.
Evli, Ayşe Sena, Mustafa Furkan ve Hatice Nisa adında üç çocuk babasıdır.
1998-2001 arası Fazilet Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Başkan Yardımcılığı, 1999-2004 arası Pendik Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.