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Yeni böbreği de iflas eden işadamı Fatih Kıral hastanelik oldu, kanser teşhisi kondu

Ünlü işadamı Fatih Kıral'ın geçen yıl böbreği iflas etmiş, Kıral bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunmuştu. Ancak nakledilen böbreği de iflas eden işadamı Kıral yeniden hastaneye kaldırıldı ve diyalize bağlandı. Öte yandan ünlü işadamına kanser teşhisi de konulduğu iddia edildi.

Haber Merkezi
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Yeni böbreği de iflas eden işadamı Fatih Kıral hastanelik oldu, kanser teşhisi kondu
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Böbreği iflas eden, geçen yıl bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunan işadamı Fatih Kıral, yeni böbreği ile de sorun yaşayınca hastaneye kaldırıldı. Üç gün boyunca yoğun bakımda tutulan ve sonrasında normal odaya alınan Fatih Kıral'ın kısa sürede taburcu olması bekleniyordu.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre nakledilen böbreği de iflas eden Fatih Kıral, diyalize bağlandı.

Bu arada ünlü işadamına bir de kanser teşhisi konduğu ve bunun için geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirdiği iddia edildi.

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