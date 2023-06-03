Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kimdir?

1966 yılında Mardin Artuklu'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi sosyal hizmet alanında lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük süreçlerini tamamladı. Halen aynı üniversitede profesör olarak görev yapmaktadır.

Işıkhan Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

İşçi hakları, Çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, çocuk işçiliği ile mücadele, sosyal politikalar, sosyal sorunlar, sosyal hizmet, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, dezavantajlı gruplar, endüstri ilişkileri, sendikalar, aktif yaşlanma, yaşlı bakım sigortası ve emeklilik sonrası konularında uzmandır.

2012 yılında Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP)'nın ilk saha çalışmasında ASDEP Genel Koordinatörü olarak görev yapmış ve programın icra edilmesinde rol almıştır.

2015-2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı'nda akademik danışmanlık görevini yürüttü.

8 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliği'ne ve 17 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği'ne atandı.

Çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Fransızca ve Arapça bilmekte olan Işıkhan evli ve 3 çocuk babasıdır.