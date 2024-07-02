Yeni nükleer santral mi kurulacak? Türkiye ABD ile temasta

Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Yusuf Ceylan, Türkiye'nin kurmayı düşündüğü nükleer enerji tesislerine ABD'nin de ilgi gösterdiğini söyledi.

Nükleer Santraller Zirvesi'nde Reuters'ın sorularını yanıtlayan Ceylan, taraflar arasında niyet beyanı anlamında görüşme yürütüldüğünü ifade etti.

Büyük ölçekli santraller için görüşme

Ceylan, iki ülke arasında resmi müzakere yürütülüp yürütülmediği ve görüşülen projelerin küçük mü büyük ölçekli mi olacağı sorusu üzerine, "Mevcut santral alanları veya yeni santral sahasını düşünebiliriz. Hem büyük ölçekli santral hem de küçük modüler reaktörler için ABD ile görüşüyoruz. Bunu bir niyet beyanı olarak görebilirsiniz" dedi.

ABD'nin daha önce Türkiye ile sadece küçük modüler reaktör (SMR) olarak adlandırılan ve henüz geliştirme aşamasında bulunan küçük ölçekli santraller için görüştüğü biliniyor. Ancak milyarlarca dolar yatırım gerektiren büyük ölçekli santraller için görüşme yürüttüğü bilinmiyordu.

Türkiye'nin hedefi yüzde 10

Türkiye, nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 10’un üzerine çıkarmayı hedefliyor.