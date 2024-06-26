Yenibosna Metrobüs İstasyonunda 75 günlük çalışma başladı
Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidinde 75 gün sürecek yenileme çalışmaları başladı. Yenileme çalışması nedeniyle E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Bahçelievler Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde 75 gün sürecek yenileme çalışması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.Yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
E-5 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu
Bahçelievler'de Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenileme çalışması başlatıldı. Çalışma nedeniyle E-5 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Uzun araç kuyruğu dronla havadan görüntülendi. Çalışmanın 75 gün süreceği öğrenildi.