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Yenibosna Metrobüs İstasyonunda 75 günlük çalışma başladı

Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidinde 75 gün sürecek yenileme çalışmaları başladı. Yenileme çalışması nedeniyle E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Merkezi
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Yenibosna Metrobüs İstasyonunda 75 günlük çalışma başladı
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İstanbul Bahçelievler Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde 75 gün sürecek yenileme çalışması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.Yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

E-5 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu

Bahçelievler'de Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenileme çalışması başlatıldı. Çalışma nedeniyle E-5 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Uzun araç kuyruğu dronla havadan görüntülendi. Çalışmanın 75 gün süreceği öğrenildi.

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