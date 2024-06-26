Gaziantep iş dünyası Bakan Şimşek ile buluştu

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve Organize Sanayi Bölge Başkanı Cengiz Şimşek ziyarette sanayicilerin beklentilerini paylaşarak sanayideki sorunlar hakkında bilgi verdiler.

Ziyarete ilişkin X sosyal medya platformundan fotoğraf paylaşan Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız Sn. Cengiz Şimşek ve OSBÜK Delegeleri ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek'i ziyaret ederek sanayicilerimizin sorunlarını ve beklentilerini paylaştık. İlgi ve alakaları için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini paylaştı.