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Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti

Son günlerde yaşanan istifalarla kamuoyunun gündemine oturan Yeniden Refah Partisi'nden bir istifa haberi daha geldi. Sivas’ın Yıldız Beldesi Belediye Başkanı seçilen Ali Aydemir, belediye meclis üyeleriyle birlikte partiden istifa ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Yeniden Refah Partisi'nde bir belediye başkanı daha istifa etti
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Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nden yüzde 35,33 oy alarak Sivas’ın Yıldız beldesinden belediye başkanı seçilen Ali Aydemir, belediye meclis üyeleriyle birlikte partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydemir, “En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı olarak şahsım ve belediye meclis üyelerim de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız" dedi.

Aydemir, bağımsız olarak belediye başkanlığına devam edeceklerini belirtti.

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