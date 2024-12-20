Yenidoğan Çetesi ile bağlantılı 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
İstanbul’da bebek ölümlerine neden olan “Yenidoğan Çetesi” ile ilgili yeni bir gelişmeler gelmeye devam ediyor. Çete ile ilişkili hastanelerde TMSF, kayyum olarak görevlendirildi.
Yenidoğan Çetesi ile ilişkili 13 hastane ve 3 şirkete TMSF kayyum atandı.
"Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulu'nun kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette TMSF kayyum olarak görevlendirildi.
Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan kayyum atama kararı kapsamında, 13 hastane ile 3 şirket, kurumun resmi internet sitesindeki "Kayyım Olunan Şirketler" listesine eklendi.