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Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni gelişme: 11 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... "Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

AA
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Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni gelişme: 11 kişi tutuklandı
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve kamuoyunda Yenidoğan çetesi soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün yaptıkları operasyonda 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivili gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 14 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden Aslı Alemdağ, Bener Mansuroğlu, Gözde Polat, Hilda Keykubad, Müberra Palabıyık, Nigar Kubilay, Remzi Karaca, Seher Çuhadar, Senanur Ünlü, Zeki Ötünç tutuklama, İbrahim Oktay, Meryem Küçükoğlu, Hilal Vatansever ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli Sinem Aktaş ise savcılık ifadesinin ardından ise serbest bırakılmasına karar verildi. 11 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

Yeniden adliyeye getirildi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana dava kapsamında tutuklu bulunan Dursun Eryılmaz da dosya kapsamında yeniden gözaltına alınarak adliyeye getirildi. Dosyada yer almayan Kadan bebeğin ölümüyle ilgili gözaltına alınan Dursun Eryılmaz, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 

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