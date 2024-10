Yenidoğan çetesinin ses kayıtlarında ortaya çıktı: Hastane ücretinin iki katını aileden istemişler

Takip Et

Haksız kazanç elde etmek amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek hasta bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olmakla suçlanan 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin soruşturmanın iddianamesinde şüphelilerin telefon görüşmelerine de yer verildi.

Ses kayıtlarına göre bebeklerin yatırılması için bir hastaneyle günlük 2500 liraya anlaşan şüpheliler, bu parayı kendileri ödedi ve hasta bebeğin ailesinden günlük 5 bin lira isteyerek toplam tutarı kendi hesaplarına yatırmalarını istedi.

İddianameye göre söz konusu olay şöyle gelişti: Bir aile, hasta olan bebeklerini özel hastaneye yatırmak istedi. Çete üyeleri aileden parayı peşin istedi. Aile ise hafta sonu olduğu için yanlarında para olmadığını, paranın memleketlerinden geleceğini ve ödemeyi ancak pazartesi günü yapabileceklerini söyledi.

Bunun üzerine örgüt lideri olmakla suçlanan Fırat Sarı, "Yeni bir sistem oluşturalım" diyerek aileyle iletişim halinde olan hemşire Hasan Basri Gök'e günlüğünü 2500 liraya anlaştıkları hastanenin parasını kendilerinin ödeyeceğini, aileye ise hastanenin günlüğünün 5 bin lira olduğunu söylemesini istedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, aile fiyatı kabul edince şebeke üyeleri 5 günlük ödemeyi kendileri yaptı. Ancak bir sorun vardı. Ailenin hastanedeki yetkililere günlük 5 bin lira ödediklerini söylememesi ve parayı da hastanenin hesabına değil Fırat Sarı'nın verdiği IBAN adresine yatırması gerekiyordu.

Bebeğin hastaneye yatma sürecini koordine etmek için bu nedenle çete üyeleri pek çok kez telefon görüşmesi yaptı. Olay tarihinde polis takibinde oldukları için bu görüşmelerin tamamı iddianameye girdi.

"Bu yanlış bir şey mi, herkesin kazanması?"

Bu görüşmelerin birinde örgüt lideri olmakla suçlanan Fırat Sarı, söz konusu hastanenin yetkilisi Fehmi Alperen'le yaptığı görüşmede durumu anlatarak "Bu yanlış bir şey mi, herkesin kazanması?" ifadesini kullandı. Görüşmede Suriyeli hastaları getiren komisyoncular olduğu, bu kişilere açıktan para verildiği ve paranın hasta yakınlarının faturasına eklendiği de ortaya çıktı. Görüşmenin ilgili kısmı şöyle:

FIRAT SARI: Fehmi şimdi en akıllı adam sensin yemin ederim sana bir şey söyliyecem şimdi bir tane yeni hayattan hasta çıktı.

FEHMİ ALPEREN: Evet.

FIRAT SARI: Tamam aile beş bin lira vermeye razı ama para pazartesi gelecek dediler.

FEHMİ ALPEREN: Hı.

FIRAT SARI: Bizim Hasan gitti gördü hani hocam verebilirler dedi kötü adamlar değil ama bunlar peşin istiyor ya peşin olmadan Mert dedi ki kabul etmezler.

FEHMİ ALPEREN: Hıhı.

FIRAT SARI: Şimdi bu seçeneği sundum bende al sana matematik denklemi herkesin... Dedim ki sonuçta birinci düzey bi hasta iki bin beş yüz lira diyek on iki bin beş yüz lira onu biz verek tamam mı?

FEHMİ ALPEREN: Hı.

FIRAT SARI: Risk sonuçta alabilirsek alacaz aileden.

FEHMİ ALPEREN: Hıhı.

FIRAT SARI: Yirmi beş alamasak girdi bize zaten.

FEHMİ ALPEREN: Tamam.

FIRAT SARI: Beş günü peşin verelim böylece sende bir hasta yatırmış olursun buraya.

FEHMİ ALPEREN: Hıhı.

FIRAT SARI: Bu kadar yani bu yanlış bir şey mi herkesin kazanması...

FEHMİ ALPEREN: Yo sıkıntı yok.

FIRAT SARI: Tamam.

FEHMİ ALPEREN: Yok.

...

FEHMİ ALPEREN: Hasan alınca siz sen on iki bin beş yüz sana kalacak yani.

FIRAT SARI: Eğer alırsa on iki bin beş yüz kalacak ama alamazsa gidecek sonuçta bu risk

alamaya da bilir yani niye birinci şimdi şey diyor peşin ver diyor çünkü riske girmek istemiyor.

'SURİYELİLERİN BAŞINDA DA KOMİSYONCU GELMİYOR MU?'

FEHMİ ALPEREN: Burda sıkıntı şey risk değil tamam mı yarın bunlar burda der ki burda şöyle

bir sıkıntı olur.

FIRAT SARI: Hı.

FEHMİ ALPEREN: Der ki siz beş aldınız iki buçuğu verdiniz iki buçuğu cebe attınız derler.

FIRAT SARI: Ama sonuçta Hasan ayrı biri, orda komisyoncu yok mu, Suriyelerin başında komisyoncu gelmiyor mu?

FEHMİ ALPEREN: Bizde komisyoncu şöyle biz fiyatımızı söylüyoruz.

FIRAT SARI: E tamam orda

FEHMİ ALPEREN: O bizim fiyatımızı veriyor.

FIRAT SARI: Aracı onla anlaşmış deriz ya da hastayı almıcaz bak hasta şu anda gelmiş oraya

FEHMİ ALPEREN: Ya işte şey olur yav hastayı alırız sıkıntı yok hasta da sorun yok.

FIRAT SARI: Hastanın sorunu şu, şu an parası yok pazartesi vericek.

FEHMİ ALPEREN: Cano şöyle bir şey var ha benim için sıkıntı yok ama hani bu yönetim bunu derse anladın mı?

FIRAT SARI: Valla ben bunu A.A.'ya da anlatabilirim, mantıklı bir adam sonuçta.

FEHMİ ALPEREN: Yani

FIRAT SARI: Bak burda ... Risk kumar yani bu riski almış.

FEHMİ ALPEREN: hı.

FIRAT SARI: On iki bin beş yüzünü veriyor yirmi beşte olabilir sıfır da olabilir değil mi pazartesi almayabilir de yarın kaçabilir o aile param yok diyebilir.

FEHMİ ALPEREN: Hıhı.

FIRAT SARI: Mantıksız mı sonuçta risk yani bu.

FEHMİ ALPEREN: Doğru abi bana ne ya kendi aldıktan sonra hastaneye girip çıkan olmadıktan

sonra bana ne ya.

FIRAT SARI: Hastanız zaten, hasta gelmiş sonuçta hastaneye de, en az beş gün gelip yatacak bir

hasta.

Öleceğini bilmesine rağmen ameliyet parası istemeyi planlamış

Aileyle konuşup pazarlığı yürüten hemşire Hasan Basri Gök, meslektaşı Hakan Doğukan Koç'la konuşurken 'öleceğinin kesin olduğunu' bildikleri bebeğin ameliyatı için de aynı aileden 150 bin lira isteyeceğini söyledi. Aileden önce hastane parasını isteyeceğini söyleyen Hasan Basri Gök "Şimdi bugün parayı alıcam kanka bugün bir alem yaparız" ifadesini kullandı. Telefon konuşmasının ilgili bölümü iddianameye şöyle girdi:

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Sen hocayla kesinleştirdik mi kesin mi yani?

HASAN BASRİ GÖK: Kanka ben onu halledicem, şöyle bugün bizim para yatsın en azından kendi paramız yatsın onu bir kurtaralım.

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Birincinin mi?

HASAN BASRİ GÖK: Yok bizim, benim, biz para verdik ya.

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Buranın yatışını mı diyorum ya?

HASAN BASRİ GÖK: Yatış, aynen yatış paramızı kurtaralım

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Hıı.

HASAN BASRİ GÖK: Ondan sonra aile ile ameliyat için konuşucam yüz elli bin fiyat çekicem, uygun mudur?

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Tamam hasta ama uygun ama hasta çok dayanmaz haberin olsun.

HASAN BASRİ GÖK: Niye?

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Akciğerleri boydan boydan kapanmış, sabah kötüleşmiş kaymış yine.

HASAN BASRİ GÖK: Bak ananı s..., bak dedim o çocuk ölecek o çocuk dedim rüyamda, gördüm dedim

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Satürasyonu ona kadar düşmüş

HASAN BASRİ GÖK: Tamam Doğukan biz şeyimizi halledelim?

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Yani çok dayanmaz sevkini hızlıca yapmamız lazım ölürse başımıza da sıkıntı olacak. Bak bu çocuk kardiyak hasta, uğraşırız yani göndermemiz lazım diyecekler yüz on ikiye ek atsaydınız diyecekler.

HASAN BASRİ GÖK: Aile kabul etmiyo.

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI: Etmiyor da biz atacaz aile ile yüz on iki arasında o.

HASAN BASRİ GÖK: Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı, ben napcam biliyor musun, gidip babayla anayla görüşücem şimdi bugün parayı alıcam kanka, bugün bir alem yaparız. O parayı bir kurtarayım ondan sonra gelip çocuğun parasını...

SAVCININ DEĞERLENDİRMESİ

Söz konusu görüşmelerle ilgili savcının değerlendirmesi iddianameye şöyle yansıdı:

"Eylemde ismi geçen şüphelilerin aralarında geçen görüşmelerde, Özel Yeni Hayat Cerrahi Tıp Merkezinde Hemşire olarak çalışan Funda SAVARİ isimli şahıs ile örgüt adına hareket eden Vital For sağlık da Hemşire olarak SGK kaydı bulunan Hasan Basri GÖK isimli şahıs ile aralarında geçen görüşmelerde, sevki yapılacak bir bebek ile ilgili olarak Hasan Basri GÖK’ün Birinci Hastanesine sevk ettirmek için bebeğin ailesinden günlüğü 5 bin TL’den anlaşmak istediği, daha sonra örgüt içerisinde şahısların bir çok görüşme yaparak hasta sevki hakkında görüştükleri, Birinci Hastanesine sevki yapılacak olan bebeğin hastanede günlüğü 2.500 TL den yatırılacağı ancak örgüt içerisindeki şahısların bebeğin ailesine hastanenin günlük 5.000 TL para istediğini söylediği ve bebeğin ailesinden yarı yarıya kazanç elde etmek istedikleri, Ailenin parayı hemen veremeyeceğini söylemesi üzerine örgüt lideri Fırat SARI’nın Hasan Basri GÖK’e para göndererek hastaneye 5 günlük yatış için, 12.500 TL para yatırmasını söylediği ve aileden daha sonra 5 günlük yatış için 25.000 TL para istedikleri, durumun hastane tarafından öğrenilmemesi için Hasan Basri GÖK’ün işlemleri bizzat takip ettiği, Birinci Hastanesinde çalışan Hemşire olarak çalışan Tuğçe TOPTEMEL’i arayarak, gelen gelen hastanın ödeme işlemleri ile alakalı olarak hiçbir yere yönlendirilmemesi gerektiğini ödeme işlemlerini Hasan Basri GÖK’ün hastaneye giderek takip edeceğini, Birinci Hastanesi Acil Tıp Teknisyeni Hakan Doğukan TAŞÇI’nında Birinci Hastanesinde Büro işçisi olarak çalışan Gözde Kul YADİGAR ile arasında geçen görüşmede bebeğin kaydının yapılmamasını istediği ödeme ile ilgili beklemede kalınması gerektiğini, devam eden süreçte bebeğin hastanede durumunun kötüleştiği şahısların bunun ile ilgili olarak görüşmeler yaptıkları, değerlendirilmiştir."