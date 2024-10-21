Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
"Hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlatılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sosyal medyada yayınlanan Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen görüntülerine ilişkin harekete geçti.
Başsavcılık, Polat ve Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.
Gözaltına alındılar
Haklarında "hayasızca hareketler" gerekçesiyle soruşturma açılan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı.
Ne olmuştu?
Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’taki bir eğlence mekanında kameralar önünde öpüşmesiyle gündem olmuştu. Görüntüler sonrası Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu haklarında "hayasızca hareketler" gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.