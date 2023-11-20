Yerel seçimlerde ittifaklar nasıl şekillenecek, CHP ile İYİ Parti ittifak yapacak mı?

Canan SAKARYA

Mart ayında yapılacak yerel seçimlere beş aydan az bir zaman kalırken, siyasi partilerin neredeyse tek gündem maddesini yerel seçimler oluşturuyor. Partiler bir yandan aday adaylarının başvurularını alırken, bir yandan da adayların nasıl belirleneceğine ilişkin süreçler işlemeye başladı.

Yerel seçimlerde kurulacak ittifaklar ise partilerin yakın takibinde. Cumhur İttifakı cephesinde birlikteliğin yerel seçimlerde de sürmesi beklenirken, muhalefet cephesinde özellikle CHP ve İYİ Parti’nin işbirliğine gidip gitmeyeceği sorusunun yanıtı henüz verilmiş değil.

AK Parti ve MHP yerel seçim işbirliği için kurduğu komisyon çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhur İttifakı’ndaki hiçbir partinin “yerel seçimlerde yokuz” demediğini açıklarken, nerelerde ittifak yapılacağı konusunda çalıştıklarını ifade etti. Yeniden Refah Partisi 81 il 922 ilçede kendi belediye başkan adaylarını çıkaracaklarını açıklamakla birlikte “AK Parti’den İstanbul ve Ankara özelinde ittifak teklifi gelirse bu konuda görüşmelere kapımız açık” dedi. AK Parti’de aday adaylığı başvuruları 22 Kasım’da, MHP’de 15 Aralık’ta sona erecek. AK Parti’de temayül yoklaması 26 Kasım Pazar günü yapılacak. Teşkilatlara ‘Mevcut belediye başkanı devam etsin mi?” ‘Kimi belediye başkanı olarak görmek istersiniz?” soruları yöneltilecek. Her ilde sivil toplum örgütleri, kanaat önderlerinin görüşleri de alınacak. Bütün veriler değerlendirilerek belediye başkan adayları belirlenecek. AK Parti başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin aldığı illeri geri almayı hedefl iyor. Özellikle İstanbul’a dönük özel bir çalışma yaptıran AK Parti, İstanbul’un tüm ilçelerini tek tek mercek aldı.

Akşener ittifak kapısını açacak mı?

Muhalefet cephesinde ise ‘CHP ile İYİ Parti arasında bir ittifak kurulabilecek mi?’ sorusunun yanıtı aranıyor. Yerel seçimlere tek başına girme kararı alarak ittifaka kapılarını kapayan, bazı illerde belediye başkanlarını açıklamaya başlayan İYİ Parti’nin, Ankara ve İstanbul’da nasıl bir tutum içinde olacağı, AK Parti cephesinde de yakından izleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akşener’le görüşmek için ilk adımı atmaya hazır görünüyor. Ankara ve İstanbul’da İYİ Parti’nin ittifak yapıp yapmayacağı, CHP Genel Başkanı Özel’in mesajlarına nasıl karşılık vereceği önümüzdeki günlerin kritik gündemini oluşturuyor. CHP, bugün toplanacak MYK toplantısının gündemini yerel seçimler oluşturacak. Sürece ilişkin başvurulardan, adayların belirlenmesine kadar takvim ve yöntem netleştirilecek.