Yerlikaya: Fenomenlerin bahse karıştıkları iddiaları inceleniyor

Bakan Yerlikaya, 1 Ekim’de İçişleri Bakanlığına yapılan terör saldırısı ile ilgili, “1 Ekim'deki menfur saldırıda, saldırganların paramotorla geldikleri yönünde tespitlerimiz var. Paramotorla geldikleri yerden 20 gün üzerinde bir araştırma yaptık, maalesef bulamadık. Daha önce Mersin'de saldırı girişimi oldu. Arkadaşlarımız onu buldu. Paramatorla geldikleri tespit edildi. Paramotorla ilgili Milli Savunma Bakanlığının çalışmaları var. Tedbirler yukarıya alınıyor, alınacak. Terör örgütlerin hava unsurlarını kullanması, son dönemde bunlara bir ilgi var. Dünyadaki diğer gelişmeleri de izliyoruz. Biz de ona göre savunma konseptimizi güncelliyoruz. Sadece biz değil savunma, istihbarat ve içişleri. Hem 28 Eylül'de hem 30 Eylül'de Kayseri'de yaşanan hadiseler ile ilgili idare soruşturmalarımızı yaptık. Çok titiz ve kısa süre içerisinde bitirdik. Kusur olanlarla ilgili hem disiplin hem de adli süreci başlattık" dedi.



10 bin polis alımı ile ilgili duyurumuz olacak



10 bin yeni polis kadrosu ile ilgili sorulan soruya yanıt veren Bakan Yerlikaya, "Yakın bir zamanda 10 bin polis alımı ile ilgili bir duyurumuz olacak inşallah. Önümüzdeki etapta cumartesi günü 12 bin civarında emniyet kadrolarımızla taze fidanlarımız geliyor. Erzurum'da onların mezuniyet törenlerine yapacağız. Onların mezun oldukları polis okullarına da yeni adayları alacağız” dedi.



Fenomenlerin yasa dışı bahise karıştıkları iddiası



İnternet fenomenlerinin yasa dışı bahse karışmasına yönelik iddialarla ilgili Bakan Yerlikaya, "Biz İçişleri Bakanlığı olarak yasadışı bahis başta olmak üzere, bilinmeyen ne türde satıcılık varsa Adalet Bakanlığımızla birlikte sabırla azimle çalışıyoruz biz güzel sporumuzun kirlenmesini asla müsaade etmeyiz kimse kusura bakmasın buradan kendin de güç zehirlenmesi affeden kim varsa göreceksiniz Onların da enselerine de çökeceğiz. Fenomenlerin yasadışı bahisle ilgili çalışmalar yaptığı yönündeki iddialarla hakkında çalışmalar devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bakanımız Mehmet Şimşek Bu konuda gayet çok hassas talimatların çok çok önceden verdiğini biliyorum” ifadelerini kullandı.



“Her zaman FETÖ’ye ve diğer terör örgütlerine karşı uyanık olmamız lazım”



Bir toplantıda, ekranlara yansıyan ‘Emniyet Mahrem Yapılanması’ hakkında yöneltilen soruyla ilgili konuşan Bakan Yerlikaya, “Her zaman FETÖ’ye ve diğer terör örgütlerine karşı uyanık olmamız lazım. Elimizde ne bilgi varsa onu en güzel şekilde işleyip, içimizde dışımızda bizi geri bırakmaya, etkisiz hale getirmeye çalışan 'FETÖvari' terör örgütlerinin hala iltisaklı kişileri varsa, bunları da ayıklayıp adalete teslime etmekte kararlıyız. Oradaki çalışmanın da yeri ve zamanı gelince ne anlama geldiğini göreceğiz. Çok hayırlı bir çalışma” diye konuştu.