Yeşilçam'ın ünlü yapımcısı 'Çiçek Arif' hayatını kaybetti

Türk sinema tarihide büyük etki ve iz bırakan birçok filmin yapımcısı olan, akıllara "Çiçek Arif" mahlası ile kazınan Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını kaybetti. Keskiner'in vefatı Almula Merter Churm tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Merter paylaşımında Keskiner'i şu ifadelerle andı:

"Koca bir devir bitti… Işıklarda uyu. Yattığın yer incitmesin Arif Keskiner”

Arif Keskiner (Çiçek Arif) kimdir?

Arif Keskiner, 1938 yılında Adana'nın Osmaniye ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Osmaniye’de okudu. İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi’ni, ardından İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’nu bitirdi. Askerliğin ardından bir süre arkadaşı Yılmaz Güney’le çalıştıktan sonra dört yıl Ağaoğlu Yayınevi’nin müdürlüğü görevini yürüttü. Daha sonra kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç’te muhabirlik, bulaşıkçılık yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra elliye yakın fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. Aynı dönemde filmciliğe başladı. "Otobüs", "Kapıcılar Kralı", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Maden", "Köşeyi Dönen Adam" ve "Piyano Piyano Bacaksız" gibi filmlerin prodüktörlüğünü yaptı. "Yılanı Öldürseler" ve "Piyano Piyano Bacaksız" filmlerinin senaryo yazımına katıldı. Halit Çapın’ın "Bay Alkolü Takdimimdir" adlı hayat hikâyesinden TRT’ye üç bölümlük ilk diziyi gerçekleştirdi. Ardından beş bölümlük "Bizi Güldürenler" dizisini yaptı. Daha sonra Sıraselviler’deki yazıhanesinde, herkesin Çiçek Bar ya da Arif’in Yeri dediği, tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri olan Sinema Sevenler Derneği Lokali’ni açtı.