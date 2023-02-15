Yıkılması gereken bağımsız birim 224 bin 923’e ulaştı

ANKARA (EKONOMİ)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmalarında yıkılması gereken bağımsız birim sayısının 224 bin 923’e ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar 387 bin 346 bina da yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

Bu kapsamda, 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

11 bin 114 binada yer alan 71 bin 174 bağımsız birimin orta hasarlı, 99 bin 300 binada yer alan 640 bin 131 bağımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binada yer 762 bin 627 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

Bakan Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarının 7100 personel ile sürdüğünü kaydederek, acil yıkılması gereken binaların yıkılarak hızla güvenli konut inşasına başlanacağını aktardı.