Yıldırım Şirketler Grubu Başkanı Yüksel Yıldırım: İşçilerimizle Eti Krom’u ayağa kaldıracağız

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 Temmuz 2024 tarihinde Yıldırım Şirketler Grubu’na bağlı olan ve Elazığ’da bulunan iştirakimiz Eti Krom A.Ş.’de, bir kısım maden işçilerimizin işlerini yavaşlatmasından ve çalışmayı bırakmalarından dolayı (abim ve %50 şirket ortağım olan) Sayın Ali Rıza Yıldırım’ın işçilerimizle yapmış olduğu işveren-çalışan uzlaşma görüşmeleri, istenmedik bir hale gelerek asla tasvip edemeyeceğim bir monoloğa dönüşmüştür. Bu nedenle Yüksel Yıldırım olarak, Yıldırım Şirketler Grubu’nun %50 ortağı olma sorumluluğumla, çalışanlarımıza ve bölgede yaşayanlara yönelik yanlış ifadeler sebebiyle, kamuoyuna bu açıklamayı yapma zorunluluğum doğmuştur.

Yıldırım Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım olarak açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim ki, 2017’de kaybettiğimiz kardeşimiz ve şirket ortağımız merhum Mehmet Yıldırım’ın vefatının ardından, Sayın Ali Rıza Yıldırım ile şirket yönetiminde fikir ayrılıklarına düştüğümüz ve ilişkilerimizin çıkmaza girdiği bu son dönemde, bu olayın cereyan etmesi beni çok derinden üzmüştür.

Asla tasvip etmiyorum ve kınıyorum

Son birkaç gündür medyada haberlere konu olan toplantıda, Sayın Ali Rıza Yıldırım’ın bir kısım maden işçilerimize yaklaşımı, kullandığı üslup ve yönetim tarzı kesinlikle ne Yüksel Yıldırım olarak şahsımı ne de Yıldırım Şirketler Grubu’nu temsil etmemektedir. Yıldırım Şirketler Grubu’nun 61 yıllık global şirket kültürüyle ve şahsımın iş yapış felsefesi ile bağdaşmayan, çalışanlarımıza ve yöneticilerimize yakışmayan bu konuşma şeklini ve söylemleri asla tasvip etmiyorum ve kınıyorum. Bu konuşma tarzı ve kırıcı söylemlerden dolayı tüm kamuoyundan şirketim ve şahsım adına özür diliyorum.

Eti Krom’da söz konusu bölgede çalışan maden işçilerimizin refahını artırma hedefiyle, İcra Kurulumuz tarafından 2024 Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz toplantıda, ilgili çalışanların maaşlarına 1 Temmuz 2024’te geçerli olmak üzere %15 ara zam yapılması yönünde karar almıştık. 2024 Haziran ayı sonunda, çalışanlara sunup zammı yürürlüğe koyma aşamasına gelmiştik. Ancak Sayın Ali Rıza Yıldırım, alınan bu kararı yürütmeye koymayıp, kendi kararıyla, yanına bazı üst düzey yetkilileri alarak, iş yavaşlatma yoluna giden maden işçileriyle yüz yüze konuşmak için 9 Temmuz 2024 tarihinde Elazığ’daki Eti Krom işletmesinde maden işçileriyle görüşme toplantısını organize etmiştir. Daha önceden yapılan provokasyonlarla, önyargılı şekilde toplantıya gelen bazı maden işçileriyle, Ali Rıza Yıldırım arasında yaşanan ve yaşanmasını asla tasvip etmediğimiz ve etmeyeceğimiz, görüntülerde de görünen olumsuz bir konuşma tarzı ortaya çıkmıştır.

İki ortağın son dönemde yaşamakta olduğu yönetimsel fikir ayrılıkları ve iş yapış şekli farkından dolayı, anlaşmazlıkların ve uzlaşmazlıkların tavan yaptığı bu dönemde bu yaşananları onaylamıyorum, desteklemiyorum ve çok büyük bir üzüntü duyuyorum. Bu olayın Yüksel Yıldırım olarak benim şahsımla ve şirketlerimizle asla bağdaştırılmaması gerektiğini kamuoyuna üzülerek bildirmek istiyorum.

Problem yaratan değil, her zaman çözüm üreten olduk

Yıldırım Şirketler Grubu’nun 61 yıllık çalışma hayatında ilk kez çalışanlarımızla böyle karşı karşıya getirildiğimiz için ayrıca üzüntü içindeyim. Görüntülerdeki konuşmaların hiçbirini kabul etmiyorum ve kınıyorum. Bugüne kadar dünyada çalıştığımız 58 ülkedeki tüm iştiraklerimizde, çalışanlarımızla barışık, mutlu, huzurlu, üretken bir çalışma tarzı ile faaliyet göstermekteyiz. Yıldırım Grup olarak asla problem yaratan değil, her zaman çözüm üreten olduk. Yıldırım Grup olarak iş hayatımızda hem müşterimizle hem iş ortaklarımızla hem de çalışanlarımızla barışçı, mutlu, huzurlu, verimli çalışma prensipleri içinde yıllardır faaliyet göstermekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu prensiplerimizden asla taviz vermeyeceğimizin altını çizmek istiyorum.

Eti Krom’daki ve tüm Grup şirketlerimizdeki çalışanlarımızla el ele verip, hep birlikte sorunu düzelteceğiz

Bu son günlerde, saygı ve uzlaşmaya dayalı çalışma ortamımız maalesef istenmedik bir şekilde zarar görmesine rağmen, bugünden itibaren, huzurun ve karşılıklı saygının hüküm sürdüğü bir çalışma ortamına dönmek için, Eti Krom’daki ve tüm Grup şirketlerimizdeki çalışanlarımızla el ele verip, hep birlikte sorunu düzelteceğimize söz veriyorum.

Yüksel Yıldırım olarak çalışanlarımıza şunu belirtmek istiyorum: Söz konusu toplantıda söylendiği gibi madenleri kapatmak, Eti Krom’da üretimi durdurmak ve çalışanları işsiz bırakmak asla söz konusu olmamalıdır ve olmayacaktır. 2004 yılında özelleştirmeden harap halde, çalışmayan ve iflas etmiş bir şirket olarak aldığımız Eti Krom A.Ş.’yi bizler siz çalışanlarımızla el ele vererek dünyanın en önemli krom cevheri ve ferrokrom üreticisi haline getirdik. Bu sadece sizin ve bizim değil, tüm Türkiye’nin gururla ve örnekle gösterdiği bir özelleştirme başarısı hikayesiydi ve öyle de anılmaya devam edecektir. 5-10 kişinin sebep olduğu problemlerden dolayı ne bu güzelim şirketin kapısına kilit vurup kapatmayı ne çalışanlarımızı kapının önüne koymayı ne ülke ekonomisine zarar vermeyi ne de 20 yıllık itibarını yok etmeyi düşünüyoruz. Ali Rıza Yıldırım’ın anlık öfke ile buranın kapatılması için ağzından çıkan sözlerle şahsen aynı fikirde olmadığımı belirtmek istiyorum. Bu nedenle hepimizin izlediği görüntülerde Ali Rıza Yıldırım’ın taraf olduğu tartışmayı ve öfkeli ifadeleri asla tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum. İki tarafın diyalog halinde, kazan-kazan prensibiyle iletişim kuracağına, ne işverenin ne de çalışanın mağdur olmayacağı bir çözüm üreteceğimize tüm kalbimle inanıyorum. Burada kazananın sağduyu olması hepimizin arzusudur. Bizim dünya çapında 58 ülkedeki iştiraklerimizin hepsi, krizlerde ve pandemide çalışmalarına devam etti. Bize bu başarıyı ve güveni sağlayan daima siz çalışanlarımız olmuştur. Biz bugün bulunduğumuz seviyeye siz çalışanlarımız sayesinde geldik. Bunu asla unutmadık ve unutmayacağız. Dünyada son 20 yılda geldiğimiz konum ve seviye, tamamen sizlerin ve bizlerin ekip çalışmasıyla erişilmiş bir başarıdır. Bunun böylece devam etmesi için önümüzdeki 20 yılda da aynı ahenk içinde sizlerle el ele çalışmayı ümit ediyoruz.

Yıldırım Şirketler Grubu olarak çalışanlarımızla biz büyük bir aileyiz. Eti Krom da bu ailemizin en değerli üyelerinden biridir. İşveren taraf olarak, Eti Krom’daki çalışanlarımızı, dünya çapındaki toplam 30.000 çalışanımızdan asla ayrı görmüyoruz. İnsanımıza ve ülkemize inanıyoruz ve güveniyoruz. Ülkemize güvendiğimiz için de pandemi dönemi dâhil olmak üzere yatırımlarımıza hep devam ettik. Bu ülkenin vatandaşları ve evlatları olarak, ülkemizin ekonomisine ve liderlerine itimadımız tamdır. Bu güvenden dolayı, yatırımlarımızı artırarak devam edeceğiz ve ülke ekonomimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz.

Sonuç olarak, Eti Krom A.Ş. yönetimi adına, son dönemlerdeki hayat pahalılığını ve yüksek enflasyonu göz önüne alarak, devletimizin belirlediği ücret politikasına paralel olarak çalışanlarımızı enflasyonun altında ezdirmemeye gayret edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Siz çalışanlarımızla beraber, daha evvelden de yaptığımız gibi, ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla hep birlikte el ele vererek, durmadan yolumuza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu sayede Elazığ bölgemizde huzur, mutluluk ve başarı dolu çalışma hayatımıza devam etmeyi umut ediyoruz."