YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 YKS tercihlerinre bugün son gün. 27 Temmuz'da başlayan tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, 8 Ağustos'ta sona erecek olan YKS yerleştirme sürecinde tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Üniversite tercihlerini yapan öğrenciler heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Yani YKS tercihleri bugün sona erecek.
YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. YKS tercih süreci bugün saat 23.59 itibarıyla sona erecek.
2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.