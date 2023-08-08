Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Üniversite tercihlerini yapan öğrenciler heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Yani YKS tercihleri bugün sona erecek.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. YKS tercih süreci bugün saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında sonuçların 8 Ağustos'tan sonraki ilk bir hafta içerisinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.