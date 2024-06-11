YKS'de ChatGPT'li kopya skandalının arkasından 'aşk' çıktı!

Isparta'da kurduğu düzenek ve yapay zeka katkılı uygulama ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kopya çekerken yakalanıp tutuklanan M.E.E. (23), ifadesinde, tıp fakültesi kazanmak için bu yönteme başvurduğunu açıkaldı.

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2. sınıf öğrencisi M.E.E'nin, emniyetteki ifadesinde, sınav salonuna giriş yaptıktan sonra tuvalete gittiğini, 10 dakika içinde düzeneği aktif hale getirdiğini söylediği öğrenildi.

"Kopya çektiğim için çok pişmanım"

Yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata verdiğini ileri süren M.E.E, bu nedenle soruları çözemediğini, paniklediğini, şüpheli hareketleri dikkati çektiği için de yakalandığını anlattı. M.E.E'nin, ifadesinde, "Hayalim tıp fakültesi kazanmaktı, bunu başaramadım. Kopya çektiğim için çok pişmanım." dediği öğrenildi.

Son bir aydır "Mutlaka tıp kazanmam lazım" dediği ortaya çıktı

Şüphelinin yurttaki arkadaşlarının da ifadelerini alan güvenlik güçleri, M.E.E'nin yurt dışındaki bir alışveriş sitesinden satın aldığı cihazı yurtta test ettiği ve cihazın sorunsuz çalıştığı bilgisine ulaştı.

M.E.E'nin arkadaşları ifadelerinde, şüphelinin son bir aydır "Mutlaka tıp kazanmam lazım, yoksa babası kızı vermeyecek" ifadesini sıklıkla kullandığını belirtti.

Kız arkadaşı için kopya çekme hazırlığı yapmış

Girdiği deneme sınavlarından kötü sonuçlar alan M.E.E'nin kız arkadaşı için tıp fakültesini kazanmak istediği, geçen yıl da sınava girerek başarısız olduğu, bu nedenle kopya çekme hazırlığı yaptığı iddia edildi.