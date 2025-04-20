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Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret etti

Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, kalp krizi geçirdikten sonra ameliyata alınan ve tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret etti
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Yılmaz Erdoğan, kalp krizi geçirdikten sonra ameliyata alınan ve tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti.

"Sırrı’nın bunu atlatacağına inanıyorum"

Erdoğan ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğim, çok yakından tanıdığım, kardeşim. Başından beri dakika dakika izliyorum süreci. Umutluyum, hem umutlu olmak istiyorum, gerçekten de umutluyum. Sırrı’nın bunu atlatacağına inanıyorum. Benim can dostu olarak ona ihtiyacım var ama esas daha da önemlisi bütün ülkenin ona, onu temsil ettiği şeye, muhabbetine, onun mesajına ihtiyacı var. O, muhabbetin büyük ustası. Türkçeyi tekrardan Türkçeye çeviren, birbirimizi anlamamıza, büyük katkılar sunan bir usta o. Önce ailesine ama sonra hepimizin, bu ülkenin ihtiyacı var. Şu anda bunları hissettiğini, buradaki varlığınızı hissettiğine inanıyorum. Umuyorum iyi haberler alacağız. Durum stabil, o da iyi bir şey. Buradan iyiye gideceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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