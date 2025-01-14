YRP, AK Parti'nin erken seçim tarihini açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında AK Parti'nin erken seçim planını anlattı.

Kılıç, ilk olarak Erdoğan'ın dün açıkladığı 150 bin liralık evlilik kredisinin günümüz koşullarında yetersiz olduğunu ifade etti:

"Evlilik kredisi zor şartlara bağlanmış. Hiç değilse çiftlerin aylık gelirinin asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması şartı bu listeden çıkarılmalıdır. Asgari ücret ne ki, 2,3 katı ne olsun? 150 bin lira 2023 başında açıklanan bir rakamdı. Aradan geçen iki yılın enflasyonu ilave edildiğinde olması gereken rakam 350 bin liradır. Madem geç de olsa bu işi yaptınız, hiç değilse bir işe yarasın. Gençlerin hevesi kursağında kalmasın."

AK Parti'nin erken seçim takvimini açıkladı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Suat Kılıç, Türkiye için erken seçimin kapıda olduğunu ifade etti ve AK Parti'nin erken seçim için planının 2027 yılı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Geçim zorsa seçim şarttır. Açıkladığımız sosyal ve ekonomik veriler Türkiye’de erken seçim koşullarının oluştuğunu ortaya koymaktadır. Türkiye için erken seçim kapıdadır. 2025 yılı için iktidarın erken seçim kararı alacağını zannetmiyoruz.

Çünkü ekonomik ve sosyal veriler çok kötü. Asgari ücret, emekli ve memur maaşları çok düşük düzeyde kaldı. Bu insanlar enflasyona ezdirildi. Ama 2026 yılı Türkiye için erken seçim yılıdır. Bunu görüyoruz. İktidarın hesabı seçimi 2027 yılında yapmaktır. Fakat erken seçim kapıya dayanmıştır.”