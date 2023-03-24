YSK'dan adres taşımada kolaylık sağlayacak karar

Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgeden ayrılan vatandaşların adres değişikliği yaparak oy kullanabilmeleri için tanınan süre 17 Mart'ta sona erdi.

AK Parti ve MHP'nin yaptığı çalışma bölgede 1.3 milyon depremzede seçmenin oy kullanamama ihtimalini ortaya çıkardı. İki parti Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu. YSK yeni bir karar aldı.

Buna göre adres taşımada depremzedelerin bulundukları illerde oy kullanabilmeleri için ilçe seçim kurullarına başvurmadan yalnızca nüfus müdürlüklerine adres değişikliği beyanı yapması yeterli olacak.

Depremzedeler nasıl adres değişikliği yapacak?

Deprem bölgelerinden göç edenlerin 14 Mayıs’ta oy kullanabilmeleri için nüfus müdürlükleri, nüfusmatikler ve e-devlet üzerinden adres değişikliği bildirimi yapmaları yeterliydi. Bu süre 17 Mart'ta doldu, adres değişikliği yapamayan depremzedelerin nasıl oy kullanacağı merak konusu oldu.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, Seçmen listeleri kesinleşene kadar yeni gelinen ilde önce nüfus müdürlüklerine ardından da ilçe seçim kurullarına başvurarak adres değişikliği bildirimi yapmanın mümkün olduğu duyuruldu.

Deprem bölgesinde yapılan çalışma ortaya çıkardı

AK Parti ve MHP’nin deprem bölgesinden göç eden seçmenlerle ilgili yaptırdığı araştırma, 1,3 milyon depremzedenin seçimlerde oy kullanamama ihtimalini ortaya koydu. 17 Mart itibarıyla 2 milyon seçmenin depremin ardından illerini terk ettiği, bunların yüzde 20’sinin illerine dönerek oy kullanmak istediği, kalan 1 milyon 600 bin seçmenin ise yalnızca 250 bininin oy kullanmak için adreslerini yeni geldikleri illere taşıdığı belirlendi.

Yalnızca beyan yeterli olacak

YSK’nın AK Parti Temsilcisi Recep Özel ve MHP Temsilcisi Kürşat Türker, deprem bölgelerinden göç eden depremzedelerin adres taşıma işlemlerini kolaylaştırmak için kurula dilekçe ile başvuruda bulundu.

YSK, iki partinin başvurusunun ardından tüm depremzedelerin 14 Mayıs’ta sandığa gidebilmesini sağlamak için önemli bir karara imza attı. Buna göre depremzedelerin ilçe seçim kurullarına başvurmadan yalnızca nüfus müdürlüklerine adres değişikliği beyanı yapması yeterli olacak.