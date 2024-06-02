3 İlçe 4 beldede yapılan seçimlerin ilk sonuçları gelmeye başladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağının saat 19.00 itibariyle kaldırıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler sandık başına gitti.



Seçim yenilenen bölgelerden gelen ilk sonuçlar şu şekilde:

Sivas'ta AK Parti'nin adayı kazandı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesinde iptal edilen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti’nin adayı Hüsiyen Kırışkuzu, kazandı.

Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri olaylı geçmişti. Muhtarlık seçimi nedeniyle Güneykaya Anadolu Lisesi’nde yaşanan kavgada yaralananlar olurken, bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı. YSK, geçtiğimiz 31 Mart’ta yaşanan olaylar nedeniyle beldedeki seçimi iptal ederek, 2 Haziran’da seçimin yenilenmesine karar vermişti.



Güneykayalı seçmenler bugün yeniden sandık başına gitti. Belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimi için oy kullanıldı. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla sorunsuz şekilde başlayarak, saat 17.00’de son buldu. 5 sandıkta bin 140 seçmenin oy kullandığı seçimde AK Parti’nin adayı Hüseyin Kırışkuzu, kesin olmayan sonuçlara göre aldığı 556 oyla belde belediye başkanı seçildi.

Tunceli’de yenilenen seçimi AK Parti kazandı

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde seçimi, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin adayı Ali Aydın kazandı. Bin 700 seçmenin bulunduğu beldede bugün kayıtlı seçmenlerden bin 300'ü sandık başına gitti.



Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin adayı Ali Aydın 644 oy alırken, CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 422, DEM Parti’nin adayı Orhan Çelebi ise 220 oy aldı.

Aksaray

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde tekrarlanan belediye başkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitti. Sandıklar tek tek açılırken oy sayımına geçildi. İlçede kurulan 9 sandıkta oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlanarak, oy sayımına başlandı.

Hilvan

YSK'nın seçim tekrarına karar verdiği Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sayım başladı.

Hilvan'da oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. Biri seyyar olmak üzere 125 sandıkta oy kullanıldı. Toplam 27 bin 686 seçmenin olduğu ilçede iki mahallede muhtarlık seçimleri de yenilendi. Saatler 17.00’ı gösterdikten sonra oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıktaki zarfları açan görevliler, oy sayımına başladı.

Çankırı

Çankırı 1 mahalle ve 4 köyde, muhtar ve yaşlı heyeti seçmek için oy kullandı. Saat 08.00 itibariyle kent merkezi Mimar Sinan Mahallesi ile Çerkeş ilçesindeki 2 köyde, Ilgaz ilçesinde 1 köyde, Eldivan ilçesindeki 1 köyde muhtar ve yaşlı heyeti seçmek için oy kullanmaya başladı. 2 ay sonra yeniden sandık başına giden vatandaşlar, saat 17.00'ye kadar oy kullandı. Ardından oyların seçimine geçildi.

Kastamonu

Kastamonu’da mevcut muhtarların hayatını kaybetmesi ya da seçim yenilenmesi için alınan kararların ardından, 7 farklı köyde yaşayan vatandaşlar yeniden sandık başına gitti.

Kastamonu’da kent merkezine bağlı 3 köy, Taşköprü ilçesine bağlı 3 köy ve Cide ilçesindeki 1 köyde vatandaşlar, 2 ay sonra yeniden sandık başına gitti. Taşköprü ilçesinde de 1 köyde ihtiyar heyeti seçimi yapıldı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nden sonra yapılan itirazlar sonrası seçimin yenilenmesine karar verilen ya da 2 aylık sürede mevcut muhtarlarının hayatını kaybettiği köylerde yeniden oy kullanıldı. Saat 17.00’ye kadar devam eden seçimlerin ardından oyların sayımına geçildi.

Hatay

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde vatandaşlar, yenilenen muhtarlık seçimi için sandık başına gittiler. 31 Mart Yerel Seçimlerinde çıkan sonuca yapılan itirazlar sonrası il seçim kurulu tarafından Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verilmişti. Vatandaşlar, yaklaşık 2 ay aranın ardından yeniden sandık başına gitti.