Yüksel Arslan'dan istifa sonrası açıklama: Üzerine alınan alsın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik isim vermeden yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelen Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tepkisi sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti.

"Üzerine alınan alsın"

Arslan kimi kastettiği yönündeki tartışmalara ilişkin Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada "Ben genel olarak yazdım. Bunun bu noktaya geleceğini düşünmüyordum. Asıl üzüldüğüm, Mansur Yavaş’a benim üzerimden ateş etmeleri. Başkanımla da aramız açılmış oldu. Hiçbir kastım yok, Atatürk kimliği adı altında farklı davranış biçimi olanlarla ilgili böyle bir kanaatimi yazmıştım. Sadece Türkiye’yi yönetecek insanların geçmişteki nostaljilerinden uzaklaşması lazım. Aynı yurtta kalabilirsiniz, aynı okulda kalabilirsiniz ama Türkiye’nin bütünlüğü söz konusu. Üzerine alınan alsın. Zaman zaman oraya selam gönderiliyor, oradan da bize şehit haberi geliyor." dedi.

"Belediye ile bütün bağlarımı da koparttım"

"Bağımsız Türkiye diyeceğiz, sonra farklı davranacağız..." diyen Arslan "Bu memlekette ayağı yere basan insanlar fark etmeyecek mi? Ben şahsi fikrimi söyleyemeyecek miyim? Bağımsız milletvekiliyim. Ben şahısları kastetmedim, benim üzerimden başkanın yıpratılması beni çok üzdü. Belediye ile bütün bağlarımı da koparttım." sözlerine yer verdi.

"Görevimden istifa ettim"

"Görevinizden istifa ettiniz, istifanız yürürlüğe girdi mi?" sorusuna ilişkin Arslan "Resmi olarak ASKİ Spor Başkanlığı görevinden de istifa ettim. Genel kurul karar alacak, ben de imzalayacağım." ifadelerine yer verdi.

"Kırıcı oluruz diye herhalde aramadı"

"Mansur Yavaş'la tweet'ten sonra konuştunuz mu?" sorusu üzerine Arslan "Kırıcı oluruz diye herhalde aramadı, ben de aramadım." dedi.

Ne olmuştu?

Arslan, X hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını anmadan ‘proje çocuk’, ‘siyasi kalpazan’, “Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek” ve “Hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan” gibi ifadeler kullanmıştı.

Yavaş: Kendisine tavsiyem bu tweet’i silmesidir

Yavaş, paylaşımı alıntılayarak “Bağımsız milletvekili Sayın Arslan’ın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu tweet’i silmesidir.” sözleriyle tepki göstermişti.