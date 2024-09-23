Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polise saldırı... Yunus Emre Geçti yakalandı
Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de 26 şuç kaydı bulunan ve kendisi yeniden yakalayan polislerden birinin silahıyla ilçe emniyette çalışan polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Saldırgan Yunus Emre Geçti yakalandı
Yunus Emre geçti kimdir? Ümraniye'de 26 suç kaydı bulunan ve polisten kaçan Geçti, kendisini tekrardan yakalamak isteyen polislerden birinin silahını alıp 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Peki Yunus Emre Geçti kimdir, hangi suçlardan aranıyordu?
YUNUS EMRE GEÇTİ KİMDİR?
Ümraniye'de yaşayan Geçti, 19 yaşındadır. Bu yaşına rağmen 26 suç kaydı vardır. İşte Geçti'nin suç kaydı dosyası:
• 1 adet uyuşturucu ticareti
• 8 adet uyuşturucu kullanma
• 2 adet kasten yaralama
• 1 adet cinsel taciz
• 2 adet yağma
• 1 adet gasp
• 2 adet çocuğa cinsel istismar
• 1 adet hırsızlık
• 2 adet mala zarar verme