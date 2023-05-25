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Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1,9 milyonu aştı

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı ve gümrüklerde oy kullananların sayısı 1,9 milyonu geçti.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi dün sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 20.15 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.

Gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

 

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