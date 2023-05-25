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Kılıçdaroğlu çağrısını yineledi: Meydan okuyorum sana

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek, "Kendi televizyonun TRT’de, bu akşam, yarın ya da cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyona çıkma çağrısını yineledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin! Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT’de, bu akşam, yarın ya da cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!" ifadelerini kullandı.

 

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