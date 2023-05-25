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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Çık karşıma, millet kararını versin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TRT'de propaganda konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Çık karşıma millet karar versin" diye seslendi.

Haber Merkezi
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur TRT Propaganda Konuşması yayınlandı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, 'Devleten televizyonunda ikimiz de er meydanına çıkalım' dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

“Erdoğan, sana devletin televizyonu TRT’den sesleniyorum; gel, çekinme. İkimiz de er meydanına çıkalım. Devletin televizyonu TRT’de, senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım. İstersen halk da soru sorsun. Sen ki kendine reis dedirten, sen ki bir dünya lideri herhalde Bay Kemal’den çekinmezsin. E çık karşıma ve milletimiz, onun derdini bileni de o dertleri kimin çözebileceğini de bu vatanı kimin sevdiğini de görsün. Varsın, kararını versin.”

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