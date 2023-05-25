Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: İspatlayamazsan namertsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye, İstanbul Buluşması” etkinliğinde konuştu.

Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin meclis aşamasının tamamlandığına dikkati çekerek, "14 Mayıs, sıradan bir tarih değil. 14 Mayıs, şöyle gideceğiz 1950 ve onun yeni bir yapılanmasını gerçekleştirdik. 14 Mayıs'ta milletimizin teveccühünü kazandık fakat kıl payı da olsa yetmedi." dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun pazar günü yapılacağına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazar günü inşallah milletimiz 14 Mayıs'ın adeta tamamlayıcısı konumunda olan bu tarihi, inşallah farklı bir oranla bu kardeşinize tevdi edecektir diye inanıyorum. Bunu niye söylüyorum? Her şeyden önce milletimiz parlamentoda tercihini 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı'ndan yana yaptı. Bu, ne demektir? Yani Millet İttifakı olarak sizin parlamentoda yasama olarak herhangi bir şey yapma şansınız yok. Artık milletimiz bu şansı, bu iradeyi Cumhur İttifakı'na verdi. Cumhurbaşkanlığında da şahsımıza 27 milyondan fazla vatandaşımız yüzde 49,5 oy oranıyla büyük bir teveccüh gösterdi ancak sistem gereği seçimin sonuçlanması ikinci tura kaldı. Milletimiz meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek ülkenin yönetiminde bize olan güvenini tekrar teyit etmiştir. Aynı zamanda bu kararıyla milletimiz, muhalefete ve tüm dünyaya da çok net mesajlar göndermiştir. Ülkemizi tekrar koalisyon günlerine döndürme önerilerine yani eski Türkiye önerilerine 'Hayır' diyerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yeniden güvenoyu vermiştir. Terör örgütleriyle gizli açık iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu sandıkta göstermiştir."

Erdoğan, “Sayın Kılıçdaroğlu, bizim terör örgütleriyle, temsilcileriyle herhangi bir görüşme yaptığımızı ispatlayamazsan namertsin.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, “Seçim sonuçlarını hazmedemeyip depremzede vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize hakaret edenlerin hangi yüzle oy isteyeceğini merak ediyoruz.” diye konuştu.

Erdoğan, "Katar destekli 1 milyon mülteciyi alabilecek Suriye'de konutlar yapma çalışmaları devam ediyor. Dün İçişleri Bakanım bunun temel atma törenini başlattı." açıklaması yaptı.