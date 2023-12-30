Yurtdışı telefon harçları ne kadar? (2024 yurtdışı telefon kayıt ücreti)

Resmi Gazete'de yayınlanan "Harçlar Kanunu Genel Tebliği" ile birlikte yurtdışından telefon getirmenin bedeli 2023 yılında bir kez daha arttı. Bu bedel Ocak ayında 6 bin 91 TL'den yıl ortalarında 20 bin TL'ye kadar çıkartılmıştı

IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Ticari mahiyette olmaksızın, kişilerin bireysel kullanım için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanımı (IMEI kayıt) için alınan maktu harç tutarı 31 bin 692 TL oldu.