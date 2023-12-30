Yurtdışı telefon harçları ne kadar? (2024 yurtdışı telefon kayıt ücreti)
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan "Harçlar Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre yurt dışından getirilen telefonların kullanımı için alınan maktu harç tutarının bedeli arttı. Böylece 2023 başında 6 bin 91 TL olan bedel yaklaşık 5 kat yükselmiş oldu. Peki yurtdışından getirilen telefon harcı ne kadar oldu? İşte 2024 yılında uygulanacak pasaport ve vize harçları…
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Resmi Gazete'de yayınlanan "Harçlar Kanunu Genel Tebliği" ile birlikte yurtdışından telefon getirmenin bedeli 2023 yılında bir kez daha arttı. Bu bedel Ocak ayında 6 bin 91 TL'den yıl ortalarında 20 bin TL'ye kadar çıkartılmıştı
IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?
1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Ticari mahiyette olmaksızın, kişilerin bireysel kullanım için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanımı (IMEI kayıt) için alınan maktu harç tutarı 31 bin 692 TL oldu.