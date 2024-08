Yusuf Dikeç resmi hesabını açtı! X'ten 'hoşgeldin' mesajı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca final yarışında rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve 2024 olimpiyatlarının en çok konuşulan ismi olan Yusuf Dikeç, resmi X hesabı açtı.

Türkiye'ye dönen ve verdiği röportajlarda Türk halkına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Dikeç, adına açılan sahte hesapların önüne geçmek için böyle bir adım attığını söyledi. Daha önce sadece Instagram hesabı bulunan Dikeç, artık X de kullanacak.

“Merhaba X” paylaşımını yapan Türk sporcuya, Elon Musk’ın sahibi olduğu platformdan cevap gecikmedi. X’in resmi hesabı Dikeç’in paylaşımını alıntıladı ve atıcının olimpiyatlarda “kendisi gibi davrandığını” belirterek “X’e hoşgeldin” dedi.

keeping it real at the olympics & on the tl



welcome to X 🤝 https://t.co/DVuAvPxd3S