Yusufeli Kaymakamına 'döner' soruşturması

Artvin’in Yusufeli ilçesinde görev yapan Kaymakam Hacı Kerim Meral, iddialara göre yemek yediği restoranda döneri beğenmedim diyerek hesabı ödemedi.



Konunun yerel medyaya yansımasından sonra gündem olan kaymakam için, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Artvin Valiliğinden açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Kaymakam Hacı Kerim Meral