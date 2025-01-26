Zafer Parti'li Şehirlioğlu: Bir Ümit Özdağ tutuklanır, binlercesi bu mücadeleyi sürdürür

Zafer Partisi tarafından başlatılan “Mehmetçik Katillerine Af Yok” mitinginin üçüncüsü İzmir Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Mitinge Zafer Partisi yöneticilerinin yanı sıra Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, Şehit Anaları Derneği Genel Başkanı Pakize Akbaba ile vatandaşlar katıldı. Mitinge katılanlar “Bozkurt Ümit”, “Kahrolsun PKK, işbirlikçi AKP”, Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Satılmış Bahçeli, vatan haini”, “Türkiye Türk’tür, Türk kalacak” sloganları attı.

Mitingde konuşan Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, Ümit Özdağ’ın haksız bir şekilde tutuklandığını belirterek, "Genel Başkanımızı tutukladılar ama o bir kahramandır. Tutuklu kaldığı sürece eminim bir iki kitap daha yazacaktır. Çıktığında daha büyük bir kahraman olarak çıkacaktır. Endişeliyiz ama asla bu duyduğumuz endişe Zafer Partisi ya da bizler için değil. Ülkemizin geleceği adına, gelecek nesillerin güveni adına, çocuklarımız torunlarımız adına endişe içindeyiz. Milletimizin birliğe ve bütünlüğü ve huzuru adına endişeliyiz. 22 yıllık iktidar bizi karşı karşıya bıraktığı bu ekonomik, güvenlik sorunları yarattığı halde kendi koltuklarını korumak için artık bu yollara sapmaya başladı. Hukuku adaletsiz bir şekilde, iktidarın sopası olarak göstermeye başladı. Asıl amaç Ümit Özdağ’ı, Zafer Partisi'ni susturmaktı" dedi.

"Mücadele edenleri susturmaya çalışıyorlar ama susmayacağız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2023 seçimleri sonrası "Türkiye'de bazı şeyler değişecek ama inşallah Türkiye değişmez" dediğini ifade ederek sözlerini sürdüren Şehirlioğlu, şöyle konuştu:

"DEM Parti'nin sıralarına tokalaşmaya gitti. Bu da yetmedi 'gelsin Meclis’te konuşsun' dedi. Ne acıdır ki bir terörist başını, bir bebek katilini dünya kadar yüreklerimizi dağlayan şehitlerimizin, gazilerimizi, bizleri bir tarafa koydular bu terörist başını dışarı çıkaracaklar, kendisini Türklüğe, devletine, vatanına, milletine adamış Ümit Özdağ'ı hapse attılar. Teröristle, terör örgütüyle mutabakat sağlanmaz. Ancak mücadele edilir. Mücadele edenleri susturmaya çalışıyorlar ama susmayacağız. Hepimiz birer Ümit Özdağ'ız. İzmir'de Yunan'a karşı nasıl ilk kurşunu Hasan Tahsin attıysa Ümit Özdağ da bir Hasan Tahsin'dir. Kimse unutmasın ki bir Ümit Özdağ tutuklanır binlercesi bu mücadeleyi sürdürür. Zafer Partisi, Kurucular Kurulu, Divan Kurulu ve tüm teşkilatlarımızla ve Genel Merkezimiz çalışanlarıyla dimdik ayaktayız. Cumhur İttifakı'nın paydaşları bizim karşımıza topla, tüfekle, polisle, jandarmayla, propaganda makineleriyle, medyasıyla, trolleriyle de gelse biz dimdik ayaktayız. Tek tek tutuklasalar da dimdik ayaktayız. Aslında yıkılıyorlar, sonları geldiği için tutukluyorlar. Mutlu bir gelecek için dimdik ayaktayız. Tüm ülkeyi talan edenlerden helalleşmek için değil, hesaplaşmak için dimdik ayaktayız."

"Ümit Özdağ’ın anası ana değil mi?"

Mitingde konuşan Şehit Anaları Derneği Genel Başkanı Pakize Akbaba da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenerek, "Türk milletini kandıramazsınız, asıl suçlu sizsiniz. Ümit Özdağ yalnız değil. Hani diyor ya 'Analar ağlamasın'. PKK paçavraları ortaya düşmüş barış güvercini diye. Sayın Cumhurbaşkanı sana sesleniyorum: Ben ana değil miydim? 4 yılla yargıladın. Muhsin Yazıcıoğlu'nu FETÖ'nün sözüyle suikast hazırladın son nefesine kadar kameraya aldın. Muhsin Yazıcıoğlu'nun anası ana değil miydi? Onun anasının ayağının altıda cennet kokuyordu. Sinan Ateş'in anası ana değil miydi? Bay Bahçeli kadına 'baykuş' dedi. Ben baykuşu Bahçeli'ye benzetmek istemiyorum. Şimdi Ümit Özdağ’ın anası ana değil mi? 90 yaşında dört duvar arasında onu üzüyorsun, ağlatıyorsun. Hakkımız size haram olsun diyorum. Atatürk'ün askeri ne zamandan beri yasak oldu. Ben de Atatürk'ün askeriyim. Toprağımızı böldürtmeyeceğiz, bebek katiline" dedi.

"Teröristlerle pazarlık yapanlara izin vermeyeceğiz"

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi de “Bu mitingi, Genel Başkanımız tutuklanmasaydı da yapacaktık. Sandılar ki, Genel Başkanımızın sesini kısmakla, Türk milliyetçilerinin sesini kısabilecekler. Genel Başkanımız tutuklandığında ancak 'Canımı alırsanız beni susturabilirsiniz' dedi. Hepimiz son nefesine kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Bu miting, bir demokrasi ve adalet mitingine dönüştü. Bu alandan vereceğimiz mesaj, asla teröristle pazarlığa müsaade etmeyeceğiz. Cumhuriyet düşmanlarına, teröristlerle pazarlık yapanlara izin vermeyeceğiz. Bilsinler ki bizler; cesareti Metehan’dan, intikamı Atilla’dan, destanı Bilge Kağan’dan, gücünü Alper Tunga’dan, umudunu Kürşat’tan, kararlığı Fatih’ten, mücadeleyi ve asla pes etmemeyi Mustafa Kemal Atatürk’ten alan bir milletiz” diye konuştu.